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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da Suriye uyruklu ailenin evinde yangın: 8'i çocuk, 9 ölü (5)

DHA

Bursa'da Suriye uyruklu ailenin evinde yangın: 8'i çocuk, 9 ölü (5)


ADLİ TIP ÖNÜNDE ACI BEKLEYİŞ
Bursa´da yangında ölen eşi, 6 çocuğu ve 2 yeğenini kurtarmak isterken dumandan etkilenen Husseın Aljasem (36), Kestel Devlet Hastanesi´ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Yakınların tarafından hastaneden alınan Aljasem, cenazelerin bulunduğu Adli Tıp Kurumu binası önüne geldi. Ayakta durmakta güçlük çeken Husseın Aljasem´i yakınları teselli etmeye çalıştı.
YANAN EVE 3 AY ÖNCE TAŞINMIŞLAR
Suriye´nin Halep kentinden 2017 yılında savaştan kaçarak Bursa´ya gelen ailenin Osmangazi ilçesi Mehmet Akif Mahallesi´ndeki bir eve yerleştiği, 3 ay önce de yangının çıktığı Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi´ndeki daireye taşındıkları öğrenildi.
Kağıt toplayıcılığı yaparak ailesinin geçimini sağlayan Husseın Aljasem´in kardeşi ile birlikte, bir yakınının cenazesi için taziye evine gittiği, oradayken evinin yandığını öğrendiği belirtildi.
Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından tanınmayacak halde olan cenazeler için DNA testi yapılacak. Ardından 8'i çocuk 9 kişi, Erdoğan Köy Kent Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
İLK DEĞERLENDİRMEYE GÖRE ÖNCE SOBADAN ZEHİRLENDİLER
İtfaiye yetkililerinden alınan bilgiye göre, bacanın tıkalı olmasından dolayı geri tepen duman önce 9 kişinin yattığı odaya doldu. Bu sırada uykuda olan Amina Eltaha Elmuse ve 6 çocuğu ile eşinin kardeşinin 2 çocuğu karbonmonoksit gazından zehirlendi. Sobadan çıkan kıvılcımın yatağı tutuşturmasıyla da yangın çıktı. Alevler kısa sürede odayı sararken, zehirlenmeden dolayı bilinçleri kapanan anne ile 8 çocuk yanarak yaşamını yitirdi.
Yangının kesin çıkış nedeni itfaiye raporu ve otopsi işlemlerinin ardından belli olacak. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı´nda görevlendirilen 1 Cumhuriyet başsavcı vekili ile 3 savcı soruşturmayı yürütüyor. (DHA)
Esra TÜRKER-Mehmet İNAN-Nevruz İLİMDAROĞLU/BURSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Esra TÜRKER-Mehmet İNAN-Nevruz İLİMDAROĞLU
2022-11-09 10:39:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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