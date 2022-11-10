Bursa'da satışı yasak mısır yılanı ve tropikal papağan bulundu

Muammer İRTEM/ BURSA, (DHA)BURSA'da, polis ekiplerince eve yapılan baskında, Türkiye'ye yasa dışı yollarla getirilen ve satışı yasak olan mısır yılanı ile tropikal papağan ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, C.K.'nin, Türkiye'ye kaçak getirilen ve satışı yasak hayvan türlerine evinde baktığı ihbarını aldı. Teknik ve fiziki takip sonrası C.K.'nin evine baskın yapıldı. Evde yapılan aramada, mısır yılanı ile tropikal papağan ele geçirildi. Hayvanlar, Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edilirken, C.K. hakkında '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçundan işlem başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM
2022-11-10 13:25:20
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