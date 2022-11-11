Bursa'da 2 kilo esrar ele geçirildi; 2 tutuklama

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Kazım BULUT/ GEMLİK (Bursa), (DHA)BURSA'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, otomobilinde 2 kilo 100 gram esrar bulunan Kadem Yılmaz (43) ile Tekin Baykal (32), tutuklandı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde esrar maddesi sattığı belirtilen Kadem Yılmaz ile Tekin Baykal, Gemlik Cumhuriyet Savcılığı'nca başlatılan operasyonda yakalandı. Şüphelilerin kullandığı otomobili durduran Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gemlik Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler ile İstihbarat Şubesi görevlileri, yaptıkları aramada araç içinde saklanan 2 kilo 100 gram esrar ele geçirdi.

Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Yılmaz ile Baykal, bugün çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece, `uyuşturucu ticareti yapmak´ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmaya başlandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT

2022-11-11 19:47:27



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