Evinde bıçaklanarak öldürülen Nazlı'nın eşi gözaltında

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA'nın Yıldırım ilçesindeki evinde bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen Nazlı Meral'in (36) eşi S.M. (35), şüpheli olarak gözaltına alındı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Değirmenönü Mahallesi Damla Sokak'ta meydana geldi. Nazlı Meral'den haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenip, evine gitti. Eve giren yakınları, Meral'i kanlar içinde buldu. İhbarla gelen ekipler, Nazlı Meral'in 3 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Nazlı Meral'in cansız bedeni, inceleme için Bursa Adli Tıp Kurumu´na kaldırıldı.

Polis, olayın ardından Nazlı Meral'in psikolojik sorunları olduğu öne sürülen eşi S.M.'nin peşine düştü. Olay günü bıçakla kendisine zarar verip, ardından hastaneye gittiği belirlenen S.M., tedavisi sonrası gözaltına alındı. 4 yıldır evli olan Nazlı Meral ile S.M.'nin çocukları olmadığı gerekçesiyle problem yaşadığı iddia edildi.

S.M.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2022-11-13 11:53:21



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.