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Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa), (DHA)BURSA'nın Gemlik ilçesinde bariyerlere çarparak yan yatan TIR'ın şoförü Mehmet Kaydı (42) ile yanındaki Emre Eker (26), hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Bursa-Gemlik yolu Gemlik Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Mehmet Kaydı idaresindeki 16 BCT 77 plakalı hurda yüklü TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarparak yan yattı. Kazada sürücü Kaydı ile yanındaki arkadaşı Emre Eker, TIR´da sıkıştı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, 1 saat süren çalışmanın ardından Kaydı ile Eker'i bulunduğu yerden çıkardı. Çağrılan ambulanslarla Bursa Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaydı ile Eker, hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Gemlik

2022-11-13 12:28:26



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