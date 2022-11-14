Bursa'da sahte içki zehirlenmesi: 1 kişi öldü, 5 kişi tedaviye alındı (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ZEHİRLENENLERİN SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi Konak Sokak'ta yaşayan Murat K. (56), gece saatlerinde sahte içki içti. Saat 11:00 sıralarında Murat K.'nin rahatsızlandığını gören yakınları, durumu sağlık ekiplrine bildirdi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi evinde yapılan Murat K., ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kentte, Murat K.'nin de hastaneye kaldırılmasıyla sahte içkiden zehirlenenlerin sayısı 6'ya yükseldi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Nevruz İLİMDAROĞLU-Mehmet İNAN

2022-11-14 11:55:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.