Bursa'da sahte içki zehirlenmesi: 2 kişi öldü, 4 kişi tedaviye alındı (4)

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Bursa'da sahte içkiden zehirlenen 6 kişiden Erol Oktay (56) da tedavi gördüğü Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Zehirlenen 4 kişiden 2'sinin tedavisi yoğun bakımda, diğer 2'sinin ise diyaliz merkezinde sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM

2022-11-14 14:04:04



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