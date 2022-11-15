Suriyeli Rama ve bebeği, evde çıkan yangında dumandan etkilendi

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın 2´nci katındaki dairede çıkan yangında dumandan etkilenen Suriye uyruklu Rama Habib (22) ile oğlu Mahmud (1), hastanede tedaviye alındı.

İnegöl ilçesinin Osmaniye Mahallesi'nde, bugün saat 12.30 sıralarında 5 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairenin oturma odasında yangın çıktı. Bu sırada yatak odasında uyuyan Rama Habib, uyanıp bebeği Mahmud'u kucağına alarak dışarı çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen anne ve oğlu, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale edip söndürdü.

Anne ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, dairenin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-11-15 14:38:02



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