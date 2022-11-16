Elinde sigarayla uyudu, koltuk tutuşunca çıkan yangında ağır yaralandı

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İsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA, (DHA)BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, elinde sigara yanarken uyuyakalan Muammer Koyun (42), koltuğun tutuşmasıyla çıkan yangında ağır yaralandı.

Kemerçeşme Mahallesi Ayşen Sokak'ta, 2 katlı binanın girişindeki tek odalı evde yalnız oturan Muammer Koyun, gece elinde yanan sigarayla uykuya daldı. Bir süre sonra düşen sigara, Koyun'un yattığı koltuğu tutuşturdu. Dumanları fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelip, yangını söndüren itfaiye ekipleri, yoğun duman nedeniyle baygınlık geçiren Koyun'u kurtardı. Vücudunun çeşitli yerlerinde ciddi yanıklar oluşan Koyun, Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kağıt toplayarak geçinen Koyun'un sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

Muammer Koyun'un arkadaşı Abdullah D., "Evde televizyon seyrediyordum, dumanı görünce indim. Baktım, arkadaşım yanıyor. Su ile müdahale ettik, itfaiye ve ambulans çağırdık. Yangından ekipler, kurtardı. Her yeri yanmış. Yangın sigara izmaritinden çıkmış, arkadaş uyumuş" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2022-11-16 09:39:39



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