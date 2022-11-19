Frutti Extra Bursaspor - Galatasaray Nef: 88-93



Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)-

SALON: Nilüfer TOFAŞ

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal, Semih Vural

FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Needham 12, Onuralp Bitim 18, Dudzinski 16, Ahmet Düverioğlu 7, Clemmons 16, Thornwell, Yiğitcan Saybir 5, Enes Berkay Taşkıran 6, Ömer Utku Al, Auguste 8

GALATASARAY NEF: Bost 13, Sadık Emir Kabaca 14, Caloiaro 17, Ennis 14, Göksenin Köksal 5, McGee 18, Mahir Ağva, Yunus Emre Sonsırma 3, Hummer 7, Muhaymin Mustafa 2

1'İNCİ PERİYOT: 23-29

İLK YARI: 45-50

3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-74

5 FAUL: 35.52 Needham (Frutti Extra Bursaspor)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7´nci haftasında Frutti Extra Bursaspor, sahasında ağırladığı Galatasaray Nef'e 93-88 mağlup oldu.

Karşılaşmaya iki takım da dengeli oyunla başladı. Karşılıklı bulunan sayılarla 5´inci dakika 10-10´luk skorla geçildi. İlk çeyreğin son dakikalarında oyundaki etkisini arttıran Galatasaray Nef, ilk çeyreği 29-23 önde bitirdi.

İkinci çeyrekte etkili oyununu sürdüren Galataray, Bost ve Hummer'in skor katkısıyla 14´üncü dakikada skoru 30-41´e getirdi ve farkı 11´e yükseltti. Galatasaray Nef´in etkili hücumlarını engellemekte güçlük çeken Frutti Extra Bursaspor, ilk yarıyı 45-50 geride kapattı.

Seyircisinin de desteğiyle 3´üncü çeyreğe etkili başlayan ev sahibi takım, Dudzinski ve Needham´ın üst üste bulduğu sayılarla skoru 53-52´ye getirdi ve maçta uzun bir sürenin ardından öne geçti. Molanın ardından temposunu arttıran Galatasaray, yaptığı etkili hücumlarla skoru 65-74´e getirdi. Son çeyreğe bu skorla gidildi.

Son çeyrekte seyirci desteğini arkasına alan Bursaspor, Onuralp Bitim ve Dudzinski'nin sayılarıyla skoru 74-77'ye getirdi ve farkı 3 sayıya kadar indirdi. Ev sahibi ekip, 37'nci dakikada Onuralp Bitim'in üçlüğüyle skor 78-78'e getirdi. Maça yeniden ağırlığını koyan Galatasaray, McGee'nin üst üste bulduğu üçlüklerle skoru 87-78'e getirdi. Galatasaray Nef, sahadan 93-88 galip ayrıldı.(DHA)

DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM

2022-11-19 23:02:17



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