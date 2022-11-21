Gece vardiyasından çıktıktan sonra evinin önünde komşusu tarafından öldürüldü (2)

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CİNAYETİ PLANLADIĞINI İTİRAF ETTİ

Bursa´nın Gemlik ilçesinde evinin önünde beklediği Emrah Atmaca´yı tabancayla vurarak öldüren Hüseyin Ünal, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ünal´ın ifadesinde, Emrah Atmaca´yı, annesini taciz ettiği gerekçesiyle öldürdüğü ve cinayeti planladığını söylediği öğrenildi. (DHA)Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa), (DHA)- DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT

2022-11-21 19:45:02



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