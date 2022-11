4 kardeşten öğretmenlerine sürpriz ziyaret

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir ilkokulda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Erdoğan Yalanız´a (50) 3'ü mezun ettiği, birini de okutmaya devam ettiği 4 kardeş, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde sürpriz yaptı. Kendisine çiçek veren öğrencilerini görünce duygulanan Yalanız, "Gerçekten bir öğretmen için çok özel bir durum. 2005 yılında Hüseyin ile başlayan yolculuğumuz şu an Fatma Zehra ile devam ediyor. Yaklaşık 17 seneden bu yana bir ailenin 4 çocuğunu okutmak bana kısmet oldu" dedi.

İnegöl ilçesi Doğan Yelken İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Erdoğan Yalanız'a, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde özel kutlama yapıldı. Yalanız´ı sırayla eğitim verdiği, Gürz ailesinin 4 çocuğu sınıfta ziyaret ederek elini öpüp çiçek verdi. Öğrencilerini karşısında gören Yalanız, duygu dolu anlar yaşadı. Erdoğan Yalanız, İnegöl´de görev yaptığı sürede Gürz ailesinin 3 çocuğunu ilkokul 1'inci sınıftan 4'üncü sınıfa kadar eğitim vererek mezun ederken, şu an 1'inci sınıfta olan ailenin en küçüğü olan Fatma Zehra Gürz´e de eğitim vermeye devam ediyor. Yalanız´ın mezun ettiği Hüseyin Gürz TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nde, Ayşegül Gürz Anadolu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi´nde okurken, Mehmet Akif Gürz ise, Fevzi Başaran İmam Hatip ortaokulunda 5'inci sınıfta eğitim görüyor.

'ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİN EN GÜZEL TARAFI'

Ziyaretin ardından duygularını anlatan Erdoğan Yalanız, "Öğretmen için çok özel bir durum. 2005 yılında Hüseyin ile başlayan yolculuğumuz şu an Fatma Zehra ile devam ediyor. Yaklaşık 17 seneden beri bir ailenin 4 çocuğunu okutmak bana kısmet oldu. Bu durum gerçekten beni çok mutlu ediyor. Bu öğrencilerimizin başarılarıyla gurur duymak, mutlu olmak bize öğretmenliğin, öğretmenlik mesleğinin en güzel taraflarından bir tanesi. Umarım şu an 1'inci sınıfta okuyan Fatma Zehra kızım da ilerleyen zamanlarda doktor olmak istediğini söylüyor. İnşallah Allah gönlüne göre versin. İlerleyen yıllarda beni muayene etmek de ona nasip olsun diyelim" dedi.

"İNSANLARIN EN KÖTÜSÜ AHDE VEFA ETMEYENDİR"

Öğretmenliğin çok kutsal olduğunu ve mesleğini severek yaptığını söyleyen Yalanız, "Gerçekten çok mutlu oldum. Hz. Musa´nın çok güzel bir lafı vardır. 'Ahde vefa et' yani insanların en kötüsü ahde vefa etmeyendir. Ben sınıfımdaki öğrencilerime ahde vefayı belirli zaman aralıklarında işlerim. Bu öğrencilerimde öğretmenlerini hiçbir zaman unutmadılar. Ben zaman zaman kendileriyle telefonda da görüşüyordum. Ama böyle 4 kardeşin bir arada yanıma gelmeleri beni çok duygulandırdı" diye konuştu.

BİZİM AİLEMİZDEN BİRİ

24 Kasım Öğretmenler Günü´nde öğretmenlerine sürpriz yapmak istediklerini belirten Hüseyin Gürz ise, "Öncelikle okul müdürümüzle iletişime geçip, kendisinin desteğiyle öğretmenimize sürpriz yaptık. Aslında bu hikaye benimle başlıyor. İlk öğretmen olarak benle başladı. Akabinde diğer üç kardeşimi de okuttu. Bize milli manevi değerleri aktardı ve akabinde mezuniyet sonrasında bizi bırakmayarak, her türlü anlamda teşvik ederek, destekleyerek, fikirlerimize ön ayak olarak bize öğretmenliğin aslında sadece bir harf öğretmek bir kelime aktarmak olmadığını, bizim ailemizden biri olarak gösterdi, diyebiliriz" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

