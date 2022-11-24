Uludağ'da kar yağışı



Esra TÜRKERSemih ŞAHİN/ BURSA, (DHA)TÜRKİYE'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da, yoğun kar yağışı başladı. Kar kalınlığı, yer yer 5 santimetreye kadar ulaştı.

Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'da dün etkili olan yağmur, yerini kara bıraktı. Hava sıcaklığının en yüksek 4, en düşük ise 1 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da kar kalınlığı, yer yer 5 santimetreye kadar ulaştı. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, Uludağ'da kar yağışının 27 Kasım'a kadar sürmesi bekleniyor. Kar yağışının cumartesi günü de etkili olması öngörülüyor. Pazar günü ise havanın güneşli olacağı tahmin ediliyor. Kayak sezonunun, kar yağışına bağlı olarak aralık ayı ortasında başlayacağı öngörülüyor.

Öte yandan Uludağ'a mevsimin ilk karı, 22 Eylül'de yağmış ve 5 dakika sürmüştü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Esra TÜRKER-Semih ŞAHİN

2022-11-24 11:51:38



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