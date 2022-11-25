İnşaattan demir çalan 2 şüpheli, polisin takibi sırasında otomobili terk edip kaçtı

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, inşaattan hırsızlık yapan 2 şüpheli, polisin takibi sırasında çaldıkları demirleri yükledikleri otomobili terk edip yaya olarak kaçtı.

Olay, gece saatlerinde Ertuğrulgazi Mahallesi'nde meydana geldi. 2 kişinin apartmandan çaldıkları demirleri otomobile yüklediğini görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, şüphelilerin kullandığı 16 FT 948 plakalı otomobili takibe aldı. Önü kesilen otomobil kaldırıma çarptı, sürücü gaza basıp kaçmaya devam etti. Metal Sanayi Bölgesi'nin ara sokaklarında dakikalarca süren takip sırasında şüpheliler otomobili, 19'uncu Metal Sokak'ta terk edip yaya olarak kaçtı. Çalınan demirler otomobilin arka koltuğunda ele geçirildi.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-11-25 14:18:55



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