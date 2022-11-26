Çayı geç getirdi, diye tabancayla vuruldu

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Nevruz İLİMDAROĞLU/ BURSA, (DHA)BURSA'da çay ocağı sahibi İsmail Güder (51), çayı geç getirdiği için tartıştığı müşterisinin gönderdiği, 'yeğenim' dediği kişi tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Tarihi Hanlar Bölgesi'ndeki 'Düğün Çarşısı'nda meydana geldi. İddiaya göre, çay ocağı sahibi İsmail Güder ile ismi öğrenilemeyen müşterisi arasında çayı geç getirdiği gerekçesiyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle çevredekiler, araya girdi. Müşteri, çay ocağından ayrılırken, "Yeğenimi göndereceğim" dedi. Daha sonra çay ocağına gelen kimliği belirsiz kişi, İsmail Güder'e tabancayla ateş etti. Güder kasığından vurularak yaralandı, şüpheli ise kaçtı. Güder, ihbarla gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Nevruz İLİMDAROĞLU

2022-11-26 14:26:32



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