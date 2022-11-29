62 suç kaydı olan hükümlü, 230 kameradan görüntü izlenerek yakalandı

Nevruz İLİMDAROĞLU/ BURSA, (DHA)BURSA'da, 'hırsızlık' ve 'yaralama' dahil 17 suça karıştığı belirlenen Mehmet Arısoy (21), 230 kameranın görüntüsü izlenerek yakalandı. 62 suç kaydı ile 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Arısoy, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yan kesicilik Büro Amirliği ekipleri, 'çelik kasa ve oto hırsızlığı' ile 'yaralama' başta olmak üzere 17 suça ilişkin çalışma başlattı. 230 kameranın görüntülerini izleyip, 12 bin aracı inceleyen ekipler, şüphelinin 62 suç kaydı bulunan Mehmet Arısoy olduğunu belirledi. Çaldığı araçlara sahte plaka takıp, ruhsatsız silah taşıdığı tespit edilen Arısoy, 27 Kasım'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Hakkında 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası da bulunan Mehmet Arısoy, polisteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Nevruz İLİMDAROĞLU
2022-11-29 13:47:03
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