Cenaze yolunda kaza; 2 ölü, 3 yaralı (2)

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde şarampole düşen otomobilin sürücüsü Ramazan Kaplan'ın (37) hayatını kaybettiği kazada yaralanan 4 kişiden Melek Salı da (35) tedavi gördüğü Çekirge Devlet Hastanesi’nde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Mehmet Salı (36), Orhan Salı (56) ve Hidayet Aydın’ın (54) tedavileri ise sürüyor.

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