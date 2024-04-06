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        Cenaze yolunda kaza; 2 ölü, 3 yaralı (2)

        YARALILARDAN1'İ DAHA KURTARILAMADIBursa'nın Orhaneli ilçesinde şarampole düşen otomobilin sürücüsü Ramazan Kaplan'ın (37) hayatını kaybettiği kazada yaralanan 4 kişiden Melek Salı da (35) tedavi gördüğü Çekirge Devlet Hastanesi'nde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 20:47 Güncelleme: 06.04.2024 - 20:47
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        Cenaze yolunda kaza; 2 ölü, 3 yaralı (2)
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        YARALILARDAN1'İ DAHA KURTARILAMADI

        Bursa’nın Orhaneli ilçesinde şarampole düşen otomobilin sürücüsü Ramazan Kaplan'ın (37) hayatını kaybettiği kazada yaralanan 4 kişiden Melek Salı da (35) tedavi gördüğü Çekirge Devlet Hastanesi’nde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Mehmet Salı (36), Orhan Salı (56) ve Hidayet Aydın’ın (54) tedavileri ise sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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