Demir profil keserken eline saplanan spiral makinesi ile hastaneye kaldırıldı

BURSA’nın İnegöl ilçesinde Salih E. (37), evinde tadilat için demir profil keserken, elini kaptırdığı spiral makinesi ile birlikte hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 14.00 sıralarında Akhisar Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Evinde tadilat yapan Salih E., demir profil kesimi yaptığı sırada, sol elini spiral makinesine kaptırdı. Spiral makinesi eline saplanan Salih E., ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, elindeki spiral makinesi ile İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada, makine elinden çıkarılan Salih E., ameliyat edilmek üzere Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.