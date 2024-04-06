'Şaka' yapan arkadaşını bıçaklayan şüpheli, adliyede

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kendisine şaka yaparn arkadaşı Emircan Ş.’yi (21) çıkan kavgada bıçaklayarak ağır yaralan Süleyman D. (20), adliyeye sevk edildi.

Olay, saat 00.30 sıralarında Bursa- Ankara kara yolu İnegöl girişinde meydana geldi. Süleyman D., 16 NHB 22 plakalı otomobiliyle 3 arkadaşını da alarak gezintiye çıktı. Bir süre gezen 4 arkadaştan Emircan Ş., iddiaya göre, Süleyman D.'ye sözlü şaka yaptı. Yapılan şakaya öfkelenen Süleyman D. ile Emircan Ş. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilden inen iki arkadaş kavga etmeye başladı. Süleyman D., bıçakla Emircan Ş.'yi karnından ağır yaraladı. Emircan Ş.'yi olay yerinde bırakan Süleyman D. otomobiliyle kaçtı. Diğer arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emircan Ş., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Emircan Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.