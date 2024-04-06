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        'Şaka' yapan arkadaşını bıçaklayan şüpheli, adliyede

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde kendisine şaka yaparn arkadaşı Emircan Ş.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 14:49 Güncelleme: 06.04.2024 - 14:55
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        'Şaka' yapan arkadaşını bıçaklayan şüpheli, adliyede
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde kendisine şaka yaparn arkadaşı Emircan Ş.’yi (21) çıkan kavgada bıçaklayarak ağır yaralan Süleyman D. (20), adliyeye sevk edildi.

        Olay, saat 00.30 sıralarında Bursa- Ankara kara yolu İnegöl girişinde meydana geldi. Süleyman D., 16 NHB 22 plakalı otomobiliyle 3 arkadaşını da alarak gezintiye çıktı. Bir süre gezen 4 arkadaştan Emircan Ş., iddiaya göre, Süleyman D.'ye sözlü şaka yaptı. Yapılan şakaya öfkelenen Süleyman D. ile Emircan Ş. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilden inen iki arkadaş kavga etmeye başladı. Süleyman D., bıçakla Emircan Ş.'yi karnından ağır yaraladı. Emircan Ş.'yi olay yerinde bırakan Süleyman D. otomobiliyle kaçtı. Diğer arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emircan Ş., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Emircan Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma, Süleyman D.'yi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Jandarmadaki sorgusunda, “Arkadaşımla kavga ettik. Ben de kendimi korumak için, bıçak kullanmak zorunda kaldım” dediği belirtilen Süleyman D., adliyeye sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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