Hızlı okuma ve kavrama becerisi için yapay zeka destekli uygulama geliştirdiler

SALİHA NUR KÖKSAL - Bursa Uludağ Üniversitesinde (BUÜ) bir grup akademisyen, Türkçede bireylerin hızlı okuma ve kavrama becerilerini artırmanın yanı sıra lise ve üniversitelere giriş sınavlarına hazırlanan öğrencilere özellikle paragraf sorularında yol gösterici olmayı amaçlayan yapay zeka destekli uygulama geliştirdi.

Türkçe uzmanı ve BUÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Öztahtalı öncülüğünde Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı uzmanları ile sosyoloğun yer aldığı araştırma ekibinin 2 yıl süren "Okuma Başarısızlığı ve Okuma Becerisinin Geliştirilmesi" adlı çalışmasında, 950 çocuk üzerinde sıklıkla okumada zorlanma ve okuduğunu kavrayamama gibi veriler elde edildi.

Çocuklar ve yetişkinlerde karşılaşılan sorunların temelinde okumayla ilgili temel davranışların yanlışlığının yattığı, Türkçenin doğru yöntemle daha hızlı okunup çok daha iyi anlaşıldığı sonucuna ulaşan uzmanlar, web tabanlı "Süper Okuma Sistemi" adını verdikleri uygulamayı hazırladı.

Sistemin temellerinin 2000 yılında atıldığına işaret eden Öztahtalı, yakın bir öğretmen arkadaşının kendisini arayarak ikinci sınıfa giden öğrencilerinin basit bir matematik problemini veya basit bir hikayeyi okuduklarında anlamadıklarından dert yandığını anlattı.

Öztahtalı, bu geri bildirimleri yıllar boyunca onlarca kişiden duyduğunu ve buna çözüm bulmak için çalışma yaptığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Çocuklarla çalıştıkça ortaya çok enteresan bir sonuç çıktı. Kavrama probleminin temelinde aslında nefes vardı. Herkes şaşırdı çünkü nefes nasıl olur da kavramanın önemli bir etkeni olabilirdi. Türkçeyi okurken biz sözcük sözcük okuduğumuzda çok önemli bir yanlış yapıyoruz, Türkçenin çok önemli bir kuralını ihlal ediyoruz. Ben hiç aksatmadım bu kuralı. Biz ona durak diyoruz. Çünkü durak, Türkçede anlamsal birliklerin sınırını belirleyen en önemli kuraldır ve biz yaptığımız küçük eslerle aslında bu anlamsal birliklerin sınırını belirliyoruz. Bilinçaltında da okuduğumuzu anlarken, deşifre ederken bu anlamsal birliklerin sonunda ve başında yaptığımız durakları kullanıyoruz."