Bursa Devlet Tiyatrosu "Küçük Korku Dükkanı" müzikalinin prömiyerini yapacak

Boğaçhan Sözmen'in yönettiği, müzik direktörlüğünü ve orkestra şefliğini Dağhan Doğu'nun yaptığı oyunun dekor tasarımı Emre Satı, kostüm tasarımı Ceren Karahan, ışık tasarımı İzzettin Biçer, kukla tasarımı Hakan Dündar, koreografisi Özgür Adam İnanç imzası taşıyor.

BDT'den yapılan açıklamaya göre, Howard Ashman'ın yazdığı, müziklerini Alan Menken'in bestelediği müzikalin promiyeri, 16 Nisan Salı günü gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.