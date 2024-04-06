İstanbul-İzmir Otoyolu'nda bayram tatili hareketliliği yaşanıyor

Kocaeli ile Yalova arasındaki Osmangazi Köprüsü'nü geçerek güneye doğru seyrini sürdüren tatilcilerden dolayı Bursa Kuzey Gişeleri'nde zaman zaman akıcı yoğunluk gözleniyor.

Özellikle İstanbul'dan hareket eden sürücülerin Marmara Bölgesi'nin güneyi ve Ege Bölgesi'ne ulaşımda tercih ettikleri otoyolda tatilin ilk gününde hareketlilik başladı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.