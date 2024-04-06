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        İstanbul-İzmir Otoyolu'nda bayram tatili hareketliliği yaşanıyor

        İstanbul-İzmir Otoyolu'nda, idari izinle 9 güne çıkan Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla zaman zaman akıcı yoğunluk oluşuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 13:10 Güncelleme: 06.04.2024 - 13:10
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        İstanbul-İzmir Otoyolu'nda bayram tatili hareketliliği yaşanıyor
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        İstanbul-İzmir Otoyolu'nda, idari izinle 9 güne çıkan Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla zaman zaman akıcı yoğunluk oluşuyor.

        Özellikle İstanbul'dan hareket eden sürücülerin Marmara Bölgesi'nin güneyi ve Ege Bölgesi'ne ulaşımda tercih ettikleri otoyolda tatilin ilk gününde hareketlilik başladı.

        Kocaeli ile Yalova arasındaki Osmangazi Köprüsü'nü geçerek güneye doğru seyrini sürdüren tatilcilerden dolayı Bursa Kuzey Gişeleri'nde zaman zaman akıcı yoğunluk gözleniyor.

        Otoyolda görevli ekipler, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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