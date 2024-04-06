İstanbul-İzmir Otoyolu'nda bayram tatili hareketliliği yaşanıyor
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda, idari izinle 9 güne çıkan Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla zaman zaman akıcı yoğunluk oluşuyor.
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda, idari izinle 9 güne çıkan Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla zaman zaman akıcı yoğunluk oluşuyor.
Özellikle İstanbul'dan hareket eden sürücülerin Marmara Bölgesi'nin güneyi ve Ege Bölgesi'ne ulaşımda tercih ettikleri otoyolda tatilin ilk gününde hareketlilik başladı.
Kocaeli ile Yalova arasındaki Osmangazi Köprüsü'nü geçerek güneye doğru seyrini sürdüren tatilcilerden dolayı Bursa Kuzey Gişeleri'nde zaman zaman akıcı yoğunluk gözleniyor.
Otoyolda görevli ekipler, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.
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