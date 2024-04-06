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        Bursa'da tarlaya devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 14:15 Güncelleme: 06.04.2024 - 14:15
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        Bursa'da tarlaya devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Ramazan Kaplan (37) idaresindeki 16 AYH 482 plakalı otomobil, Bursa-Harmancık kara yolunun 62. kilometresinde kırsal Eskidanişment Mahallesi Korucak mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi.

        Sürücü Kaplan, araçta bulunan akrabaları Melek (35), Mehmet (36) ve Orhan Salı (56) ile Hidayet Aydın (54) yaralandı.

        Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, otomobilden çıkarılarak Orhaneli Devlet Hastanesi ve Bursa'daki Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sürücü Kaplan, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Otomobildeki kişilerin, Büyükorhan ilçesi kırsal Karalar Mahallesi'ndeki cenaze törenine katılmak üzere yola çıktığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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