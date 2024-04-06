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        Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde devir teslim töreni yapıldı

        CHP'den Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Mustafa Bozbey, mazbatasını almasının ardından görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 15:48 Güncelleme: 06.04.2024 - 15:48
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        Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde devir teslim töreni yapıldı
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        CHP'den Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Mustafa Bozbey, mazbatasını almasının ardından görevine başladı.

        Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarihi binasında gerçekleşen devir teslim töreninde, görevi Büyükşehir Belediye Başkanlığına vekalet eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'dan devraldı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, törenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kenti geleceğe taşıyacak projeleri hep birlikte hayata geçireceklerini, boşa harcayacak bir dakikalarının bile olmadığını söyledi.

        Bursa'da yeni bir dönemin başladığını belirten Bozbey, "Bu kentin ihtiyaçlarını çok iyi biliyoruz. Bu şehirde yaşayan herkesin taleplerini de biliyoruz. Bursa'nın dört bir yanını aylarca gezdik, halkımızı dinledik, sorunları yerinde gördük. Halkımız da bize inandı, güvendi, oyunu vererek de göreve getirdi. Şimdi hizmet zamanı." diye konuştu.

        Törene, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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