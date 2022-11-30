Yolda fenalaşan şeker hastasına müdahale eden sağlıkçılara, 'Bu doktorluk değil, hocalık' dedi



Kazım BULUT/ GEMLİK, (Bursa), (DHA)BURSA'nın Gemlik ilçesinde yolda yürürken fenalaşan Sevin G. (57), hastaneye kaldırıldı. Hastanın şeker hastalığına bağlı hipoglisemik atak geçirdiği belirlenirken, yoldan geçen kadın, "Bu doktorluk değil, hocalık. Muska yazıp boynuna taksınlar" dedi.

Olay, saat 14.00 sıralarında, Gemlik ilçesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Sevin G., bir anda yere yığıldı. Çevredekilerin yardım ettiği kadına, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı Sevin G.'nin şeker hastası olduğu ve hipoglisemik atağa bağlı baygınlık geçirdiği belirlendi. Tedavisi yapılan Sevin G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada, olay sırasında yoldan geçen bir kadının yorumları kameraya yansıdı. Baygınlık geçiren Sevin G.'nin epilepsi krizi geçirdiğini düşünen ve "Kızım 22 senedir benim başımda. Benim kızım da böyle. Bırakıversem sokaklarda bu hale gelir. Benim kızım da epilepsi hastası" diyen kadın, sağlık ekiplerine de "Bu doktorluk değil, hocalık. Derin hoca da nerede, kimse biliyorum demiyor. İki satır muska yazıp boynuna taksalar o sarılık da gider ondan. O kuraklık da gider ondan" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT

2022-11-30 16:40:02



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