Bursa'da santral bölgesine tek motorlu uçak düştü: 2 ölü (6)

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KAZA ÖNCESİ SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bursa'da Ovaakça Doğal Gaz Çevrim Santrali´nin arazisindeki ormana düşen TC-UHY Bristell B23 tipi tek motorlu uçakta yaşamını yitiren Burcu Sağlam'ın son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; uçak düşmeden önce Sağlam'ın kendisini ve çevreyi çektiği, sosyal medya hesabından paylaştığı son görüntüler ortaya çıktı. (DHA)Mehmet İNAN/ BURSA, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2022-12-02 00:40:10



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