Motosikletin yayaya çarptığı kaza kamerada

Gökhan ÖZHAN/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)BURSA´nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarptığı Hüseyin Talu (92) ağır yaralandı. Kaza, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün saat 14.30 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesi Fevzipaşa Caddesi´nde meydana geldi. İlçe merkezine doğru giden Recep Ertürk (26) yönetimindeki 16 AOG 899 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Talu´ya çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, Talu savrulup yere düştükten sonra park halindeki otomobilin altına sürüklendi.
İhbar üzerine kaza yerine gönderilen ambulansla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Talu, buradan da Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi´ne sevk edildi. Durumu ağır olan Hüseyin Talu, yoğun bakımda tedaviye alındı.
Kazanın ardından motosiklet sürücüsü Recep Ertürk, ifadesi alınması için polis merkezine götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Mustafakemal Gökhan ÖZHAN
2022-12-03 10:04:23
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