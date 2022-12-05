Halk otobüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde özel halk otobüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü İbrahim Sivrikaya (73), ağır yaralandı. Sivrikaya'nın kaza yerindeki kaskının da parçalandığı görüldü.
Kaza, saat 15.30 sıralarında İnegöl-Yenişehir yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl´den Yenişehir istikametine seyir halinde olan İbrahim Sivrikaya´nın kullandığı 16 KFB 78 plakalı motosiklet, Esentepe Mahallesi Esenler Caddesi'nden yola çıkan, Maşallah Açkan (48) yönetimindeki 16 M 06111 plakalı özel halk otobüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ağır yaralandı. Kaskı parçalara ayrılan motosiklet sürücüsü, olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi´nde tedaviye alındı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazanın ardından otobüs sürücüsü gözaltına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2022-12-05 17:22:07
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