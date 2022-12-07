Çocukların kavgasında tüfekle 8 kişiyi yaralayan sanığa 8 kez müebbet hapis istemi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocukların kavgasında tüfekle 8 kişiyi yaralayan sanığa 8 kez müebbet hapis istemi

DHA

Çocukların kavgasında tüfekle 8 kişiyi yaralayan sanığa 8 kez müebbet hapis istemi


BURSA, (DHA)BURSA´da, çocukların kavgası nedeniyle yaşanan tartışmanın ardından av tüfeğiyle 8 kişiyi yaraladığı gerekçesiyle hakkında `kasten öldürmeye teşebbüs´ suçundan´ 8 kez müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Mehmet Evren (42), ilk duruşmada, "Korkutup, evimin önünden uzaklaştırmak için yere doğru 6 defa ateş ettim" diyerek kendini savundu.
Olay, temmuz ayında Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi´nde meydana geldi. Çocukların kavgası nedeniyle yaşanan tartışmanın ardından evinden av tüfeğini alan Mehmet Evren (42), sokakta bulunan gruba doğru ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Mehmet Demirtaş (57), Mehmet Sait Karakoç (26), Mehmet Selim Güler (33), Mehmet Sıdık Karakoç (38), Nuri G. (5), Recep Balta (35), Sebahattin Kahvecioğlu (32) ve Songül Demirtaş (40) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, Mehmet Evren ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Evren, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
'YERE DOĞRU 6 DEFA ATEŞ ETTİM'
Bursa 5´inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde hakkında 8 kişiye karşı ayrı ayrı `kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 8 kez müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Mehmet Evren hakim önüne çıktı. Duruşmaya taraf avukatları ile müştekiler katıldı.
Duruşmada savunma yapan Mehmet Evren, "Olay günü evde istirahat ettiğim sırada, kapının önünde yüksek sesle bağrışmalar duydum. Dışarıya çıktığımda kapımın önünde bir kalabalık olduğunu gördüm. Mehmet Sıddık, benim çocuğumun kendi çocuğunu dövdüğünü söyleyip, bana hakaret etti. Aramızda bir süre tartışma oldu. Ellerinde sopalarla bana saldırdılar. Mehmet Sıdık, Mehmet Sait ve hatırlamadığın birkaç kişinin elinde sopa vardı. Sopa ile bana vurulunca kafamdan ve parmağımdan yaralandım. Bu sebeple eve gittim. Evin önünde bağrışmalar, tehdit ve hakaretler devam ediyordu. Ben de evde bulunan tüfeği aldım. Amacım onları korkutmaktı. Dışarı çıktığımda bana karşı çok tepki vermeye başladılar. Onları korkutup, evimin önünden uzaklaştırmak için yere doğru 6 defa ateş ettim. Rahatsızlığım bulunmaktadır. Cezaevinde bulunmam nedeniyle ailem de mağdurdur. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi.
'8 KEZ AMELİYAT OLDUM'
Olay günü piknikten geldiği sırada sokakta sanığın Mehmet Sıddık ile tartıştığını gördüğünü belirten yaralılardan Sebahattin Kahvecioğlu, şunları söyledi:
"İkisi de birbirine vurmuyordu. Mehmet Sıddık, sanığa `Oğlum bir sıkıntı vermişse siz karışmayın, bana söyleyin, gerekli şeyi ben yaparım´ diyordu. Daha sonra Mehmet Evren ağza alınmayacak küfürler etmeye başladı. İkisinin arasında kavga yaşandı. Elimde herhangi bir sopa bulunmuyordu, sanığa elimi dahi kaldırmadım. Kavganın büyümemesi için ben ve kahveden gelenler araya girdik. Ben daha sonra evime doğru gidiyordum. Mehmet Sıddık ve Mehmet Sait arkamdan geldiği sırada sanık evinden tüfekle çıkarak, üzerimize doğru geldi. Ben de çocuklar olduğu için sanığın elinden tüfeği almaya gittiğim sırada bana ateş etti. Ayağımdan yaralanarak yere düştüm. Kardeşi eline vurarak tüfeği aşağıya eğdirdi. 8 kez ameliyat oldum. Sanıktan şikayetçiyim" dedi.
'TÜFEĞİ ELİNDEN ALAMADIM'
Tanık Dilaver Evren de "Mehmet Sıddık, Mehmet Sait ve Sebahattin kapının önünden seslenerek beni dışarıya çağırıyorlardı. Çünkü beni dövmek için gelmişlerdi. Bunun üzerine sesleri duyan ağabeyim Mehmet Evren aşağıya inip evin önüne çıktı. Ağabeyimle dışarıya çıktığımızda sanıklar bizi dövmeye başladı. Birileri gelip kavgayı ayırdı. Ağabeyimle ben daha sonra eve gittik. Sonra ağabeyim tüfeği alıp, dışarıya çıktı. Yere doğru ateş etti. Tüfeği elinden almak istedim. Ancak alamadım. Tüfeği tutup kendime doğru çekmeye çalıştığım sırada ateşe son verdi" ifadelerini kullandı. 
ADLİ TIP RAPORLARI BEKLENİYOR
Diğer tanıkları dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamını, yaralıların Adli Tıp Kurumu´nda hazırlanacak olan raporlarının beklenmesi ve eksik evrakların tamamlanması için duruşmayı erteledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez BURSA,(DHA)
2022-12-07 10:21:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü)BURSA&#039;DAKİ UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 2 TUTUKLAMA
YEREL HABERLER (Görüntülü)BURSA'DAKİ UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 2 ...
Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
YEREL HABERLER Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
Bursa'da battaniye elyafına emdirilmiş 4 kilo 740 gram uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Bursa'da battaniye elyafına emdirilmiş 4 kilo 740 ...
Bursa'da 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü ormanlık alanda yakalandı
YEREL HABERLER Bursa'da 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü ...
Bursa'da "Zeki Müren Şarkılarıyla Masal Tadında Bir Senfoni" konseri düzenlendi
YEREL HABERLER Bursa'da "Zeki Müren Şarkılarıyla Masal Tadında Bir ...
Bursa merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 12 şüpheli adliyede (2)
YEREL HABERLER Bursa merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 12 ...
Orhangazi'de yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Orhangazi'de yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi ...
(Görüntülü) BURSA&#039;DA ZEMİNİNDE KAYMA OLAN 4 KATLI BİNAYA TAHLİYE
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURSA'DA ZEMİNİNDE KAYMA OLAN 4 ...
Bursa'da inşaat kazı alanının yanındaki 4 katlı bina tahliye edildi
YEREL HABERLER Bursa'da inşaat kazı alanının yanındaki 4 katlı bina ...
Bursa'da zemininde kayma olan 4 katlı binaya tahliye
YEREL HABERLER Bursa'da zemininde kayma olan 4 katlı binaya tahliye
(Görüntülü) DRİFT ATIP 10 KİLOMETRELİK TAKİPLE YAKALANAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNE 9 BİN 975 TL CEZA
YEREL HABERLER (Görüntülü) DRİFT ATIP 10 KİLOMETRELİK TAKİPLE ...
Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivaline 16 ülkeden 200 fotoğrafçı katıldı
YEREL HABERLER Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivaline 16 ülkeden ...
Drift atıp 10 kilometrelik takiple yakalanan otomobil sürücüsüne 9 bin 975 TL ceza
YEREL HABERLER Drift atıp 10 kilometrelik takiple yakalanan otomobil ...
Bursa'da yakalanan kablo hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Bursa'da yakalanan kablo hırsızlığı şüphelisi 2 kişi ...
(Görüntülü)OTOMOBİL FİRMASININ BOYAHANESİNDE YANGIN; 5 ARAÇ YANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)OTOMOBİL FİRMASININ BOYAHANESİNDE YANGIN; ...
Bursa'da esnaf sokak kedilerine dükkanlarında sahip çıkıyor
YEREL HABERLER Bursa'da esnaf sokak kedilerine dükkanlarında sahip ...
Bursa'da tefecilik ve yağma operasyonunda 7 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Bursa'da tefecilik ve yağma operasyonunda 7 zanlı ...
Sedefkar ve ney ustası, 10 metrekarelik atölyesinden dünyaya açılıyor
YEREL HABERLER Sedefkar ve ney ustası, 10 metrekarelik atölyesinden ...
(Görüntülü)HAKAN ÇAVUŞOĞLU: &#039;ULUDAĞ ALAN BAŞKANLIĞI&#039;YLA BURSA İLE ULUDAĞ&#039;IN BAĞINI GÜÇLENDİRECEĞİZ
YEREL HABERLER (Görüntülü)HAKAN ÇAVUŞOĞLU: 'ULUDAĞ ALAN ...
Otomobil firmasının boyahanesinde yangın; 5 araç yandı
YEREL HABERLER Otomobil firmasının boyahanesinde yangın; 5 araç ...
(Görüntülü)BURSA MERKEZLİ FUHUŞ OPERASYONUNDA YAKALANAN 12 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
YEREL HABERLER (Görüntülü)BURSA MERKEZLİ FUHUŞ OPERASYONUNDA ...
Hakan Çavuşoğlu: `Uludağ Alan Başkanlığı´yla Bursa ile Uludağ´ın bağını güçlendireceğiz
YEREL HABERLER Hakan Çavuşoğlu: `Uludağ Alan Başkanlığı´yla Bursa ...
GÜNCELLEME - Bursa merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 12 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Bursa merkezli fuhuş operasyonunda ...
Bursa merkezli fuhuş operasyonunda 12 şüpheli adliyede
YEREL HABERLER Bursa merkezli fuhuş operasyonunda 12 şüpheli ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.