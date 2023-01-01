Büyük ikramiye çıkan bileti satan Bursa'daki bayi: İnşallah ihtiyacı olana çıkmıştır



Esra TÜRKER-Nevruz İLİMDAROĞLU/BURSA, (DHA)MİLLİ Piyango Yılbaşı Çekilişi'nin büyük ikramiyesi olan 200 milyon TL, bu yıl 6-5-3-0-3-0-3 rakamlarının bulunduğu çeyrek bilete isabet etti. Biletlerden biri de Bursa'nın Osmangazi ilçesinde online olarak satıldı. Talihlinin çeyrek bileti makineye oynatarak satın aldığı tekel bayinin sahibi Onur Uğur (27), "Çok mutluyum, bizim sattığımız bilete çıkması çok güzel bir şey. Kime verdik bilmiyoruz. Online bilete çıkmış. Makineden oynanan bilete çıkmış zaten. İnşallah ihtiyacı olan birine çıkmıştır" dedi.

Milli Piyango Yılbaşı Büyük İkramiye çekilişi, dün saat 23.00'te başladı. Bu yıl, 200 milyon TL'lik büyük ikramiye 6-5-3-0-3-0-3 rakamlarının bulunduğu çeyrek bilete isabet etti. Bu yıl 1 milyar 395 milyon 900 bin TL'lik ikramiyenin dağıtıldığı 2023 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde toplam 15 kategoride çekiliş gerçekleşti. 200 milyon, 20 milyon, 2 milyon, 1 milyon, 500 bin, 50 bin, 20 bin, 10 bin, 5 bin, 3 bin, 2 bin, 800, 400, 200 (Amorti) ve 200 bin TL (Teselli) kazandıran yılbaşı bilet numaraları, noter huzurunda belirlendi. Amorti isabet eden rakamlar ise 0 ve 6 oldu.

TALİHLİ BİLETİ MAKİNEDEN ALMIŞ

Büyük ikramiye isabet eden biletler ise GiresunMerkez, Bursa-Osmangazi ve online olarak satıldı. Bursalı talihlinin henüz kim olduğu bilinmezken, büyük ikramiye isabet eden çeyrek bileti satın aldığı bayi ise belli oldu. Biletin, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Elmasbahçeler Mahallesi'ndeki Uğur Uğur Tekel Bayi'den makineden otomatik olarak seçilerek alındığı öğrenildi. Büyük ikramiye isabet eden bileti sattığı için mutlu olduğunu söyleyen bayi sahibi Onur Uğur "Çok mutluyum, bizim sattığımız bilete çıkması çok güzel bir şey. Kime verdik, bilmiyoruz. Online bilete çıkmış. Makineden oynanan bilete çıkmış zaten. Mutluyum, onun adına sevinçliyim. Kendi adıma da mutluyum. Güzel bir şey. İnşallah ihtiyacı olan birine çıkmıştır. Benim talihliden bir beklentim yok. Gelip de 'Bana çıktı´'demesi yeter, sevinirim. İhtiyacı varsa eğer sevinirim. Buradan daha önce 10 bin liranın üzerinde ikramiye ödemedik. 2015'ten beri bayimiz var. Bana çıksaydı; bütün akrabalarımı silerdim. Kimseyi tanımazdım. Harcardım, yerdim o parayı" dedi.

Bursalı talihli ile ilgili konuşan Sevda Fomo, "Bursa´ya çıkmış olması çok güzel, hayırlısı olsun çıkana. Bize çıkmasını isterdim. Çok hayallerimiz vardı. Eşimin, çocuklarımın hayalleri vardı. İstediklerini almak ve gelecekleri için yatırım yapmak isterdik" diye konuştu. Bilet aldığını ama hayal kurmadığını söyleyen Halil Kır ise "Halkımız için sevinçliyiz. Çıkan arkadaşa hayırlı, uğurlu olsun. Bilet aldık ama bize çıkmadı" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Esra TÜRKER-Nevruz İLİMDAROĞLU

2023-01-01 14:01:11



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