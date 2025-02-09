İzmir'de kazada ölen polis memuru Bursa'da toprağa verildi; 4 ay önce evlenmiş

Yunus Aydın’ın cenazesi, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından memleketi Bursa’nın İnegöl ilçesine gönderildi. Aydın’ın Türk bayrağına sarılı tabutu, polis mangası eşliğinde toprağa verileceği kırsal Turgutalp Mahallesi’ne getirildi. 4 ay önce evlendiği ve kazada yaralanan eşi Mihriban Aydın da ambulansla cenazeye getirildi.

Kaza, dün saat 01.00 sıralarında Bornova Anadolu Lisesi yakınlarında meydana geldi. İzmir Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli 2 yıllık polis memuru Yunus Aydın’ın kontrolünü kaybettiği motosiklet devrildi. Aydın ve arkasındaki eşi Mihriban Aydın, savrularak asfalt zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ekipleri ve ambulans sevk edildi. Yaralanan Yunus Aydın ile eşi Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yunus Aydın müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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