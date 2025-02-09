Minibüsle hafif ticari araç çarpıştı; 3'ü çocuk, 6 yaralı

Kaza, saat 14.00 sıralarında Huzur Mahallesi girişindeki altgeçitte meydana geldi. Resul A. (60) yönetimindeki 34 JP 6192 plakalı minibüs ile Hasan H.’nin (47) kullandığı 16 MC 0873 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Minibüsteki Havva A. (64), Hüsna A. (13), Ömer Halis A. (8) ile hafif ticari aracın sürücüsü Hasan H. ve yanındaki Meryem E. (44) ile Muhammed Saad H. (8) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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