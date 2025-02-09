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        Minibüsle hafif ticari araç çarpıştı; 3'ü çocuk, 6 yaralı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde minibüsle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 16:45 Güncelleme: 09.02.2025 - 16:50
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        Minibüsle hafif ticari araç çarpıştı; 3'ü çocuk, 6 yaralı
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde minibüsle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3’ü çocuk, 6 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 14.00 sıralarında Huzur Mahallesi girişindeki altgeçitte meydana geldi. Resul A. (60) yönetimindeki 34 JP 6192 plakalı minibüs ile Hasan H.’nin (47) kullandığı 16 MC 0873 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Minibüsteki Havva A. (64), Hüsna A. (13), Ömer Halis A. (8) ile hafif ticari aracın sürücüsü Hasan H. ve yanındaki Meryem E. (44) ile Muhammed Saad H. (8) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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