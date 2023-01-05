Evine giren eli bıçaklı kişiyi görünce, 3 yaşındaki oğluyla balkondan atladı

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Yavuz YILMAZ/BURSA, (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, evine, elinde bıçakla giren şüpheliyi karşısında gören Suriye uyruklu Meryem Elneccar (35), oğlu Muhammed'i (3) kucağına alıp 2'nci katın balkonundan atladı. 4 metreden toprak zemine düşen Meryem Elneccar yaralandı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Demirel Sokak'ta meydana geldi. 2 katlı binanın 2´nci katındaki dairede oturan Meryem Elneccar, kapıyı zorlayıp giren şüpheliyle karşılaştı. Şüphelinin bıçakla üzerine yürüyünce Elneccar, oğlu Muhammed'i kucağına alıp balkona kaçtı. Paniğe kapılan Meryem, çocuğuyla balkondan atladı, 4 metreden toprak zemine düştü.

Komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Meryem Elnaccar, ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Meryem'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olaydan yara almadan kurtulan oğlunun ise korktuğu belirtildi. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

'EVDE BIÇAKLI BİRİ VARDI'

Sokaktan geçerken olaya şahit olan Efrettin Gür, "Çocuğu okula götürürken kadının sesini duydum. Kendini balkondan aşağı attı. Bıçaklı biri vardı evde. Sonra kaçıp gitti. Ambulansı aradım, ekipler geldi" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2023-01-05 14:24:33



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