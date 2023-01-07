TOFAŞ - Frutti Extra Bursaspor: 82-83

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Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)-SALON: Nilüfer TOFAŞ

HAKEMLER: Mehmet Şahin, Ahmet Tatlıcı, Berk Kurtulmuş

TOFAŞ: Berke Büyüktuncel 3, Berk Uğurlu 14, Braimoh 7, Toure 4, Gray 21, Bora Satır, Ennis 17, Ege Demir 5, Milaknis 5, Emre Tanışan 6

FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Needham 13, Onuralp Bitim 20, Auguste 10, Dudzinski 11, Clemmons 9, Yiğitcan Saybir 11, Berkay Taşkıran, Ömer Utku Al , Ahmet Düverioğlu 8

1. Periyot: 21-20

Devre: 43-42

3. Periyot: 59-63Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14'üncü haftasında Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda TOFAŞ'ı 83-82 mağlup etti. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM

2023-01-07 17:43:31



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