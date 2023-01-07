Park etmek istediği otomobiliyle sitenin bahçesindeki çocuk parkına uçtu

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Osman SAK/ ORHANELİ (Bursa), (DHA)BURSA'da, park etmek istediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yaklaşık 3 metre yükseklikten bir sitenin bahçesindeki çocuk parkına uçtu. Sürücünün yaralandığı kazada; çocuk parkında kimsenin bulunmaması olası facianın önüne geçti.

Kaza, sabah saatlerinde Orhaneli ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Alkan, 45 SA 5362 plakalı otomobilini park etmek istedi. Sürücüsünün bir anda direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yaklaşık 3 metre yükseklikteki istinat duvarından site bahçesindeki çocuk parkına uçtu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Devrilen otomobil içerisinde hafif yaralanan sürücü Hasan Alkan, yapılan ilk müdahalenin ardından Orhaneli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anında çocuk parkında kimsenin olmaması, olası bir facianın önüne geçti. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Osman SAK

2023-01-07 21:18:28



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