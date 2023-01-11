Frutti Extra Bursaspor - Cedevita Olimpija: 111-93

Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)-SALON: Nilüfer TOFAŞ
HAKEMLER: Benjamin Jimenez (İspanya), Vassilis Pitsilkas (Yunanistan), Dragan Parobic (Sırbistan)
FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Needham 13, Auguste 7, Onuralp Bitim 20, Dudzinski 18, Clemmons 19, Yiğitcan Saybir 11, Enes Taşkıran 18, Ömer Utku Al 5
CEDEVİTA OLİMPİJA: Ferrell 23, Radovic 4, Adams 20, Alibegovic 17, Omic 10, Rebec 1, Jeremic, Muric 15, Gnjidic 3, Omic 10
1'İNCİ PERİYOT: 30-15
DEVRE: 55-41
3'ÜNCÜ PERİYOT: 80-64
DİSKALİFİYE: 34.16 Jurica Golemac (Cedevita Olimpija)Basketbol 7Days Avrupa Kupası'nın 10´uncu haftasında A Grubu'nda Frutti Extra Bursaspor, sahasında ağırladığı Slovenya'nın Cedevita Olimpija takımını 111-93 yendi.Maça etkili başlayan Frutti Extra Bursaspor, Dudzinski, Onuralp Bitim ve Clemmons'un yüksek yüzdeli atışlarıyla ilk çeyreği 30-15 önde bitirdi. İkinci çeyreğe iyi oyunla başlayan Cedevita Olimpija, Omic ve Ferrell'den bulduğu sayılarla 16´ncı dakikada skoru 40-34´e getirerek, farkı 6´ya indirdi. Seyircisinin desteğiyle maça yeniden ağırlığını koyan ev sahibi ekip, Onuralp Bitim ile Dudzinski'nin etkili oyunuyla soyunma odasına 55-41 önde gitti.
Üçüncü çeyrekte de etkili oyununu sürdüren Frutti Extra Bursaspor, 23´üncü dakikada skoru 65-43´e getirip, farkı 12 sayıya yükseltti. Sert savunmasıyla Cedevita Olimpija'nın rahat skor üretmesine engel olan Frutti Extra Bursaspor, üçüncü çeyreği 80-64 önde tamamladı.
Seyircinin desteğiyle son çeyrekte tempoyu arttıran Frutti Extra Bursaspor, dış atışlar ve boyalı alandan bulduğu yüksek yüzdeli atışlarla maçtan 111-93 galip ayrıldı. DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM
2023-01-11 22:18:16
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