Frutti Extra Bursaspor - Fenerbahçe Beko: 84-100

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Esra TÜRKER/BURSA, (DHA)-SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Can Mavisu, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Needham 12, Onuralp Bitim 17, Auguste 14, Dudzinski 13, Clemmons 11, Yiğitcan Saybir 9, Berkay Taşkıran 5, Ömer Utku Al 3, Ahmet Düverioğlu

FENERBAHÇE BEKO: Motley 15, Metecan Birsen 8, Vilbekin 17, Hayes, 17, Calathes 3, Şehmus Hazer 7, Melih Mahmutoğlu 13, Guduric 13, Booker 7

1. PERİYOT: 20-22

DEVRE: 43-58

3. PERİYOT: 60-80

5 FAUL: 39.40 Auguste (Frutti Extra Bursaspor)Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15'inci haftasında Frutti Extra Bursaspor, sahasında ağırladığı Fenerbahçe Beko´ya 100-84 mağlup oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Frutti Extra Bursaspor, Onuralp Bitim'in sayılarıyla 2´nci dakikayı 7-3 üstün geçti. Fenerbahçe Beko, Montley ve Hayes'in sayılarıyla karşılık buldu ve 6´ncı dakikada üstünlüğü eline geçirdi. İlk periyot sarı-lacivertli ekibin 22-20 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci çeyreğin başlarında Frutti Extra Bursaspor skorda dengeyi kurdu. 13´üncü dakikada skor 31-31 oldu. Hücumda baskıyı arttıran Fenerbahçe Beko, 16´ncı dakikada 9-0'lık seri yakaladı ve farkı bir anda 35-45´e çıkardı. Yeşil-beyazlı takımı oyundan düşüren sarı-lacivertliler, soyunma odasına 58-43 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Beko, final periyotuna 80-60 skor avantajıyla gitti.

Son çeyrekte açılan farkla beraber oyunda kontrolü tamamen eline alan Fenerbahçe Beko, deplasmanda rakibini mağlup ederek karşılaşmadan 100-84 galip ayrıldı. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Esra TÜRKER

2023-01-15 18:34:23



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