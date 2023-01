Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay Kemal sen Marmaray'ı, Avrasya'yı gördün mü?

Muammer İRTEMİsmail Hakkı SEYMENHasan BOZBEYMehmet İNAN/ BURSA, (DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Dudullu-Bostancı Metro Hattı açılışında yaptığı açıklamaya Bursa'da tepki gösterdi. Erdoğan, "Bay Kemal, yanında birileriyle metroya binmiş, 'Paris'te bile yok' diyor. Ya sen Marmaray'ı gördün mü? Avrasya'yı gördün mü? Öbür tarafta da şu anda bizim Pendik'teki yaptığımız metroları gördün mü? Ümraniye'yi şimdi yarın Kağıthane Biga. Buranın açılışını yapıyoruz ve uzunluğu ne kadar biliyor musun bay Kemal? 34 kilometre. Ama bizimki öyle Paris falan dinlemez. Bizimki İstanbul Metrosu ve bunlarla biz dünyaya örnek olduk. Hala oluyoruz ama alışacaklar. Benim milletim takdir etsin, yeter" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gemlik Büyükkumla Barajı, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Hizmet Binası, Dağyenice Doğal Yaşam Turizm Merkezi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılışı ile 'İlk Oyum AK Parti'ye, İlk Oyum Recep Tayyip Erdoğan'a' projesi kapsamında gençlerle buluşmak ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'ne katılmak üzere Bursa'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da eşlik etti. Gökdere Meydanı'ndaki mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl 'Göçebe Oyunları' vesilesiyle İznik'e, Togg tesisi açılışı vesilesiyle Gemlik'e gelmiştik. Bugün şöyle doya doya sizlerle hasret gidermek için bir kez daha Bursa'dayız. Maşallah bu ihtişam Bursa'nın nereden nereye geldiğini gösteriyor. Bursa yeniden 2023'ü şahlandırmaya hazır mı? Size inanıyorum. Size güveniyorum ve biliyorum ki inşallah 2023 Bursa'da farklı bir coşkuya, farklı bir heyecana vesile olacak. Osmanlı'yı beylikten cihan devletine taşıyan Bursa'nın, `Türkiye'nin Yüzyılı'nda lokomotif şehri olmaya hazırlandığını görüyorum. Her köşesi ayrı bir gönül sultanını misafir eden bu mübarek şehrin girdiğimiz her mücadelede desteğini de duasını da hep yanımızda bulduk. İnşallah `Türkiye Yüzyılı'nı da birlikte inşa edeceğiz. Sanayinin, ticaretin, tarımın, denizin, dağın, yeşilin, huzurun, kuruluşun şehri Bursa, bizimle birlikte olduğu müddetçe Allah'ın izniyle üstesinden gelemeyeceğimiz mesele yoktur. Rahmetli Tanpınar'ın deyimiyle her anı güne, saate, mevsime denk bu şehre teşekkürümüzü 20 yıldır hep eserle hizmetle yatırımla ödedik. Bugün de hem şehrimizi hakkı olan eser ve hizmetlere kavuşturmak hem de sizlerle muhabbet etmek üzere Bursa'dayız. Törenimizden sonra gençlerimizle coşkulu bir buluşma gerçekleştireceğiz. Ardından da Bursa Ticaret ve Sanayi Odamızın düzenlediği Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde üretimiyle istihdamıyla ihracatıyla ödediği vergiyle ülkemize katkı sağlayan iş insanlarımızla birlikte olacağız" dedi.

'120 BİNİ AŞKIN KİŞİ MEYDANDA'

Bursalıların kendisine gösterdiği ilgiye teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting alanında 120 bini aşkın kişi olduğunu söyleyerek, "Öncelikle şehre geldiğimiz andan itibaren bizleri heyecanla bağırlarına basan Bursalı kardeşlerimin her birine şükranlarımı sunuyorum. Az önce emniyetten rakamları alayım dedi. Çünkü yol boyu yolun sağı, solu, Bursa'da ne durumdayız; diye şöyle baktım ve verilen rakam şu, 120 bini bugün aştık. Maşallah. Rabb'im bu coşkunuzu daim kılsın. Evet. Ne diyor pankartta? 'Gücüne güç katmaya geldik'. Ben de sizden güç almaya geldim. Kadim şehrin ak kadınları yol boyu bizimle oldu. Bu sevgiden, bu aşktan, bu gönül bağından aldığımız güçle inşallah önce 2023 imtihanını başarıyla vereceğiz ardından da ülkemizi dünyada hak ettiği yere çıkaracak yeni atılımlara yöneleceğiz" diye konuştu.

'KURAKLIK VAR, ÇARE BARAJ'

Bursa'da 127 farklı yatırımın açılışını gerçekleştireceklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuraklık sorununa da dikkat çekti. Gemlik Büyük Kumla Barajı'nın açılışını yaptıklarını da hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Eğitimde, anaokulundan liseye, pansiyondan spor salonuna, bina güçlendirmesinden atölyeye kadar çeşitli ilçelerimizde 127 farklı yatırımı resmen bugün açıyoruz. Bursa Uludağ ve Bursa Teknik üniversitelerimizin tamamlanan altyapı ve binalarının resmi açılışını yapıyoruz. Mudanya Üniversitesi'nin fakülte, yüksekokul, enstitü, araştırma merkezi birimlerini, bu eğitim öğretim yılında resmen faaliyete açıyoruz. Sağlıkta çeşitli ilçelerimizde yapımı tamamlanan sağlık merkezlerimizin ve diğer tesislerin açılışını gerçekleştiriyoruz. Orhangazi ve Gemlik adliye binalarının, güvenlikte emniyet müdürlüğümüzün, çeşitli hizmet binalarının resmi açılışlarını bugün yapıyoruz. DSİ tarafından 1 milyar 745 milyon liralık yatırımla tamamlanan, 14 milyar metreküpün üzerinde su depolama kapasitesine sahip Gemlik Büyük Kumla Barajı'nı buradan resmen hizmete açıyoruz. Malum kuraklık var. Soruyorlar. Çare ne? Çare işte bizim de yaptığımız gibi baraj, baraj, baraj. Eğer bu barajlarınız olmazsa kuraklıkla mücadele edemezsiniz. TOKİ'nin Dursunbey'in Karyağmaz köyünün Mustafakemalpaşa ilçemize nakledilmesi için yaptığı 404 konut ve 100 ahırın Orhangazi'de inşa edilen 292 konutun, Orhaneli'de inşa edilen 148 konutun, Gemlik'te tamamlanan 224 konutun dönüşümünün resmi açılışını da bugün buradan yapıyoruz. Kardeşlerim Tarım Bakanlığı'mızın çeşitli birimleri tarafından tamamlanan destekleme projelerinin ayrıca çeşitli kurumlarımıza ait hizmet binalarının, restorasyonların, resmi açılışlarını da buradan gerçekleştiriyoruz. Büyükşehir belediyemiz, güncel bedeli 4,6 milyar lirayı geçen 67 ayrı projeyi Bursa'mıza kazandırdı. Aralarında Dağyenice Doğal Yaşam Merkezi'nin, Gökdere Millet Bahçesi'nin, çok sayıda yol yapımı ve asfaltlaması, spor tesisi inşası, otopark, çevre düzenlemesi, araç alımı, arıtma tesisinin de bulunduğu bu yatırımların resmi açılışlarını da buradan yapıyoruz. Aynı şekilde ilçe belediyelerimizin tamamlanan yatırımlarını da resmen açıyoruz. Bugün ayrıca özel sektörümüzce şehrimize kazandırılan yatırım tutarı yaklaşık 17 milyar lirayı ve güncel rakamla 30 milyar lirayı bulan, 19 bine yakın istihdam sağlayacak 128 tesisin de resmi açılışlarını gerçekleştiriyoruz. Toplam yatırım tutarları güncel rakamla 12 milyar liraya varan kamu yatırımlarıyla 30 milyar liraya ulaşan özel sektör yatırımlarının şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Kimi ilave, kimi yeni yatırım olarak hayata geçirilen projelerin sahiplerine baktığımızda, hemen tamamının ülkemizin gurur abidesi şirketleri olduğunu görüyoruz. Şehrimizin tüm bu yatırımlara kavuşmasına vesile olan bakanlıklarımıza, kurumlarımıza, belediyelerimize, hayırseverlerimize, iş dünyamıza teşekkür ediyorum. Yine burada temellerini attığımız, çeşitli bakanlıklarımızla, Büyükşehir ve ilçe belediyelerimize yapılacak 14 milyar lira tutarındaki yeni yatırımın da şimdiden şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

BURSA'YA 20 YILDA 80 MİLYAR LİRALIK KAMU YATIRIMI

Bursa'da son 20 yılda 80 milyar lira tutarında kamu yatırımı yapıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 20 yılda Bursa'ya toplamda ne kadar kamu yatırımı yaptık biliyor musunuz? 80 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Eğitimde 10 bin 376 adet yeni derslik inşa ettik. Bursa'ya ikinci devlet üniversitesi olarak Bursa Teknik Üniversitesi'ni kurduk. Sporda 8 bin 71 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları kazandırdık. 43 bin seyirci kapasiteli bir stadyumu biz yaptık. Toplam 72 adet spor tesisi kurduk. Sosyal yardımlarda Bursalı ihtiyaç sahibi kardeşlerimize toplam 7,2 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta, aralarında şehir hastanemizin de yer aldığı toplamda 3 bin 674 yataklı 28 hastaneyle birlikte 86 adet sağlık tesisi yaptık. Toplam 750 yataklı Çekirge Ali Osman Sönmez devlet hastanemizle birlikte 3 sağlık tesisimizin yapımı devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOKİ'yle Bursa'da toplam 25 bin 569 konut projesini hayata geçirdik. İlk evim projemizde 8 bin 650 altyapısı hazır arsayı, ilk iş yerim çerçevesinde de Yıldırım'da 500 iş yerini sizlere sunacağız. Bursa'da, riskli yapı olarak belirlediğimiz 14 bin 292 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. Toplam 17 farklı alanda kentsel dönüşüm çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

'ULU CAMİİ ÇEVRESİNE 500 MİLYON LİRALIK YATIRIM YAPIYORUZ'

Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi projesi kapsamında yapılan yatırımlara da değinen Erdoğan, "Şehirlerimize ruhunu veren tarihi şehir meydanlarımızı, 'Tarihe vefa, geçmişe saygı' diyerek ihya ediyoruz. Osmanlı'nın ilk başkenti Bursa'daki Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi de eski ihtişamına kavuşturma gayreti içerisinde olduğumuz yadigarlarımızın başında geliyor. Hanlar bölgesinde yürüttüğümüz projeyle ecdadımızın aziz hatıralarını koruyor, Bursa'nın tarihi silüetini adeta şehrin kalbini yeniden gün yüzüne çıkarıyoruz. Bursalı kardeşlerimizin hayalini gerçekleştirmek için kamulaştırma çalışmalarımızla projeyi başlatmıştık. Tarihi bölgeye zarar veren Zafer Plaza'nın ek binasıyla beraber toplam 38 binayı yıktık. Bölgeyi temizledik. Şu anda etrafını tamamen açtığımız Ulu Camii çevresine 500 milyon liralık yatırım yapıyoruz. Ulu Camii ile Hanlar Bölgesi arasındaki bağlantıyı güçlendirecek bu projeyle birlikte Bursa'ya 3 yeni meydan, yeşil alanlar, 12 bin 500 metrekarelik yer altı kapalı otoparkı kazandırıyoruz. Hanlar Bölgesi bünyesindeki 14 han, 1 bedesten, 13 açık çarşı, 18 üstü örtülü ve kapalı çarşı, 4 pazar yeri, 21 cami, 177 sivil mimarlık örneği yapı ve 3 türbesiyle adeta bir 'açık hava müzesi' olacak. Bölgeye gelenler kendilerini inşallah şiirlerden hatırladığımız o eski zamanlarda bulacak. Ayrıca Bursa'da 11 adet Millet Bahçesi projemizden 4'ünü tamamlamıştık. Birini bugün açıyoruz. 3'ünün yapımına devam ediyoruz. Projelendirme çalışmaları sürüyor" dedi.

BANDIRMA-BURSA-OSMANELİ HIZLI TREN HATTI 2025'TE AÇILACAK

Bursa ve çevresine yapılan ulaştırma yatırımlarının da sürdüğünü kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, BandırmaBursa-Osmaneli Hızlı Tren Hattı'nın da 2025 yılında hizmete açılacağını belirtti. Erdoğan, "Ulaştırmada Bursa'nın bölünmüş yol uzunluğunu 601 kilometreye çıkardık. İstanbul, Bursa, İzmir otoyolunun önemli bir kısmı şehrimizden geçiyor. Daha önce körfezi dolanmak için aracıyla ve feribotla saatler harcayan Bursalı kardeşlerim artık dakikalar içinde karşıya geçebiliyor. Böylece Bursa'dan İstanbul'a 1 saatte, İzmir'e 3,5 saatte, Eskişehir'e 2,5 saatte varılabiliyor. Otoyol yanında Orhangazi-İznik yolu ve İznik çevre yolunu, Yenişehir-Bilecik-Osmaneli yolunu, Mudanya-Bursa-Gemlik yolunu, Keles-Domaniç yolu ve Keles çevre yolunu tamamladık. Bursa çevre otoyolu, doğu kesimindeki onarım çalışmalarıyla Demirtaş Organize Sanayi kavşağını bu yıl, Bandırma-Bursa-Osmaneli Hızlı Tren Hattı'nı 2025 yılında hizmete açmayı planlıyoruz. Fiziki olarak gerçekleşmesi yüzde 40'ı bulan metro projemizi de inşallah yıl sonuna kadar bitirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tarım ve ormanda Bursa'ya 22 baraj, 2 içme suyu tesisi, 45 sulama tesisi, 4 arazi toplulaştırma, 20 taşkın koruma tesisi, 17 gölet, 6 yer altı depolama tesisi ve 12 hidroelektrik santral tesisi inşa ettik. Toplam 152 bin dekar arazinin sulanmasını sağlayacak 6 barajın inşaatı sürüyor. Yaptığımız sulama projeleriyle Bursa'da 561 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Bursalı çiftçilerimize toplam 2,3 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Sanayi ve teknolojide Türkiye'nin otomobili Togg'a ev sahipliği yapan Bursa'ya, 8 yeni organize sanayi bölgesi, 3 endüstri bölgesi, 2 teknokent, 129 araştırma-geliştirme merkezi, 30 tasarım merkezi kurduk. Bursalı iş insanlarımıza toplam 17,3 milyar lira tutarında prim desteği sağladık. Hayata geçirmekte olduğumuz Bursa teknoloji organize sanayi bölgesi, şehrimizin bu alandaki marka değerini yükseltecek istihdamı ve ihracatı arttıracaktır. Enerjide, doğal gaz abone sayısını 1 milyon 30 binin üzerine çıkardık" dedi.

'ULUDAĞ ALAN BAŞKANLIĞI'NI KURDUK'

'Uludağ Alan Başkanlığı Kanun Teklifi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi size bir müjde vereyim. Uludağ Alan Başkanlığı'nı kurarak ülkemizin bu önemli tabiat ve turizm merkezini, hak ettiği ihtimamla korunmasını, değerlendirilmesini sağladık. Geçtiğimiz yıl 'Türk dünyası kültür başkenti' unvanını başarıyla temsil eden 'Dünya Göçebe Oyunları'na ev sahipliği yapan Bursa'mız bu vesileyle ismini bir kez daha dünyaya duyurmuştur. Tek tek saymaya kalksak saatlerin, günlerin yetmeyeceği eser ve hizmetlerimizi özetlemek bile epeyce vakit alıyor. İnşallah önümüzdeki dönem Bursa'mızı, `Türkiye Yüzyılı'nın parlayan yıldızı haline getirecek yeni yatırımlarla yeni eserlerle yeni hizmetlerle sizinle birlikte olmayı sürdüreceğiz. Ama burada beraberce çok çalışmamız lazım" diye konuştu.

Videokonferans yöntemiyle toplu açılışları gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Görükle Metro Temel Atma Töreni sırasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte gerçekleştirdiği İstanbul Dudullu-Bostancı Metro Hattı açılışında yaptığı açıklamaya ise "Bay Kemal, yanında birileriyle metroya binmiş, 'Paris'te bile yok' diyor. Ya sen Marmararay'ı gördün mü? Avrasya'yı gördün mü? Öbür tarafta da şu anda bizim Pendik'teki yaptığımız metroları gördün mü? Ümraniye'yi şimdi yarın Kağıthane Biga. Buranın açılışını yapıyoruz ve uzunluğu ne kadar biliyor musun Bay Kemal? 34 kilometre ama bizimki öyle Paris maris falan dinlemez. Bizimki İstanbul Metrosu ve bunlarla biz dünyaya örnek olduk. Hala oluyoruz ama alışacaklar, benim milletim takdir etsin, yeter. Bunlar ne yapıyor? Bunlar gidiyorlar, Sancaktepe'deki açtığımız metroyla ilgili ne yazık ki o tüpleri hafriyatla dolduruyorlar. Bunların yaptığı iş bu. Yarın izleyin bizi. Yarın Kağıthane-İstanbul Havalimanı, buranın inşallah metrosunun açılışını yapacağız. Muhakkak izleyin" diyerek tepki gösterdi. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-İsmail Hakkı SEYMEN-Hasan BOZBEY-Mehmet İNAN

