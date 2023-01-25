Frutti Extra Bursaspor - Prometey: 92-94

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İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA)SALON: Nilüfer TOFAŞ

HAKEMLER: Carlos Cortes (İspanya), Jakub Zamojski (Polonya), Steve Bittner (Almanya)

FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Yiğitcan Saybir 9, Needham 20, Auguste 16, Dudzinski 17, Clemmons 13, Enes Taşkıran, Ömer Utku Al, Onuralp Bitim 8, Ahmet Düverioğlu 9

PROMETEY: Clavell 14, Lakashov, Balvin 12, Kennedy 5, Stephens 18, Dickey 6, Klassen 2, Tkachenko 3, Agada 27, Lypovyy, Sanon 7

1'İNCİ PERİYOT: 22-23

DEVRE: 48-59

3'ÜNCÜ PERİYOT: 69-75Basketbol 7Days Avrupa Kupası'nın 12'nci hafta mücadelesinde A Grubu'nda Frutti Extra Bursaspor, Ukrayna'nın Prometey ekibine 94-92 yenildi.(DHA)DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2023-01-25 23:01:38



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