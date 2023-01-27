Polise testereli saldırıda ağırlaştırılmış müebbetle yargılanan sanığa 5,5 yıl hapis



Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)BURSA'da testere ile polis İlhan İ.'yi (32) yaralayan, 5 polise de 'mehdi' olduğunu söyleyip, hakaret ettiği iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıp, 19,5 yıl hapis cezası alan, ardından cezası istinaf mahkemesince bozulan Recep Memiş (38), yeniden yargılandığı davada 5,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Oy çokluğu ile alınan karara muhalefet şerhi koyan mahkeme başkanı, 'görevli polis memurunu öldürmeye teşebbüs' suçunu oluşturduğunu ve mahkumiyet verilmesini gerektiğini belirtti.

Olay, 2020'nin Haziran ayında Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesi'nde meydana geldi. Okulda kavga olduğu yönünde ihbar alan polis, olay yerine gitti. Recep Memiş, okul yanındaki durağa yaklaşan polis aracını görünce elindeki testere ile polis İlhan İ.'yi yaraladı, diğer 5 polise de 'mehdi' olduğu söyleyip, hakaret etti. Etkisiz hale getirilip, gözaltına alınan Recep Memiş tutuklandı.

İSTİNAF, MAHKEMENİN KARARINI BOZDU

Soruşturmanın ardından hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi ile dava açılan Recep Memiş, ilk duruşmada tahliye edildi, hakkında akıl sağlığına ilişkin rapor istendi. 'Cezai ehliyeti tam' olduğu raporla kesinleşen Memiş, 'öldürmeye tam teşebbüs' ile 'kamu görevlilerine görevleri nedeniyle ve mensup bulundukları dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle alenen hakaret' suçlarından 19,5 yıl hapse çarptırıldı. Karar, davanın temyiz edildiği Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'nce bozuldu.

Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs', 'görevi yaptırmamak için direnme' ve 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' suçlarından yeniden yargılanan Recep Memiş, duruşmaya katılmadı, taraf avukatları ise hazır bulundu.

5,5 YIL HAPİS CEZASI

Duruşmada, mahkeme başkanı olayda kullanılan testerenin incelendiğini, vücutta uygun bir yere vurulduğunda öldürmeye elverişli olduğunun görüldüğünü belirtti. Savcı, sanığın 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ceza almasını ancak suçun teşebbüste kalması nedeniyle indirim maddelerinin uygulanması gerektiği yönündeki mütalaasını tekrarladı. Sanık avukat ise sanığın psikolojik durumunu öne sürerek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, Recep Memiş'e, 'cebir ve tehdit kullanmak suretiyle kamu görevini yaptırmamak için direnme' suçundan 3 yıl 9 ay, 'kamu görevlilerine görevleri nedeniyle ve mensup bulundukları dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle alenen hakaret' suçundan ise 1 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Sanığın İlhan İ.'ye yönelik eylemini 'görevi yaptırmamak için direnme' olarak sayan heyet, Recep Memiş hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ayrıca hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verdi.

MAHKEME BAŞKANI, MUHALEFET ŞERHİ KOYDU

Mahkeme başkanı ise oy çokluğu ile alınan karara muhalefet şerhi koydu. Sanığın öldürmeye elverişli testere ile öldürücü mahiyette eylem gerçekleştirmeye çalıştığını ancak eylemin tamamlanamadığını vurgulayan mahkeme başkanı, 'görevli polis memurunu öldürmeye teşebbüs' suçunu oluşturduğunu, mahkumiyet verilmesini gerektiğini belirterek, çoğunluğun görüşüne katılmadığını bildirdi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN

2023-01-27 10:51:46



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