Bursa'da polis memuru, annesini, 2 ağabeyini ve yengesini öldürdü (2)



YILLIK İZNE AYRILIP, AİLESİNİ KATLETTİ

Bursa´nın Orhangazi ilçesinde annesi, ağabeyleri ve yengesini öldüren polis memuru Adem Ergüner´in (30), bir süre önce kendi otomobilini satarak, müteahhitlik yapan ağabeyi Mehmet Ergüner´den (39) bir daire satın almak üzere anlaştığı, ancak ikilinin arasında daire fiyatı ile ilgili anlaşmazlık yaşandığı belirlendi.

6 yıllık polis memuru olan Adem Ergüner´in görev yaptığı Bingöl´den yıllık izine ayrılarak önce eski görev yeri olan Eskişehir´e gittiği, burada eşini ve çocuğunu bir AVM´ye bıraktıktan sonra Orhangazi´ye geçerek, buluşmak üzere ağabeyi Mehmet´i de telefonla aradığı ortaya çıktı. Mehmet Ergüner, annesi Bedriye, ağabeyi Remzi ve yengesi Fatma Ergüner ile birlikte İznik Gölü çevresindeki piknik alanına gelip otomobilden indiğinde, olay yerinde bekleyen Adem Ergüner, beylik tabancasıyla ailesine kurşun yağdırdı. Anne Bedriye ile oğlu Remzi ve gelini Fatma Ergüner olay yerinde, ağır yaralanan Mehmet Ergüner ise kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi´nde hayatını kaybetti.

Katliam sonrası otomobiliyle bölgeden uzaklaşan Adem Ergüner´in, teslim olduğu Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü´ndeki işlemleri sürerken, 4 kişinin cansız bedenleri Orhangazi Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Cenazeler savcının incelemesinin ardından, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu´na götürülecek. (DHA)Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

2023-01-27 19:00:50



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