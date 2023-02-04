Yokuş çıkarken geri kayan otomobil, boşluğa düştü; kaza kamerada

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde yokuşu çıkarken geri kayan otomobil, ekmek fırının yanındaki boşluğa düştü. Sürücünün yara almadığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 06.00 sıralarında Yenimahalle Hamzabey Caddesi'nde meydana geldi. Muray H. (33) yönetimindeki 16 AGY 587 plakalı otomobil, yokuşu çıkarken geri kaydı. Hızla aşağı doğru inen otomobil, yol üzerindeki ekmek fırının yanındaki boşluğa düşüp duvara çarptı. Sürücünün yara almadığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-

2023-02-04 16:04:50



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