Bursaspor - Amedspor maçı öncesi futbolcular arasında arbede çıktı



İsmail Hakkı SEYMEN Hasan BOZBEY Semih ŞAHİN Nevruz İLİMDAROĞLU / BURSA,(DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 23'üncü hafta karşılaşmasında Bursaspor sahasında Amedspor'u konuk edecek. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi, iki takımın futbolcuları arasında gerginlik çıktı. Arbede polisin müdahalesiyle son buldu.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un 23'üncü haftasında Bursaspor saat 14.00'te Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edecek. Karşılaşmayı yaklaşlık 40 bin Bursaspor taraftarı takip ederken, konuk ekibin taraftarları güvenlik nedeniyle stadyumda yer alamayacak. Saha dışında ve içerisinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, maç öncesi iki takımın futbolcuları arasında arbede yaşandı.

ÇEVİK KUVVET MÜDAHALE ETTİ

Amedsporlu futbolcular, zemini incelemek için sahaya çıktığında, tribünlerdeki Bursaspor taraftarlarının protestosuyla karşılandı. Amedsporlu bazı futbolcuların da taraftarlara karşılık vermesiyle tansiyon yükseldi. Bunun üzerine Bursasporlu futbolcular da sahaya çıktı. İki takım futbolcuları arasında yaşanan arbedeye çevik kuvvet polisleri müdahale etti. Polisin müdahalesiyle saha içerisindeki arbede sonlandırılırken, her iki takımın oyuncuları soyunma odasına geri döndü. Amedsporlu futbolcuların soyunma odasına girişi sırasında tribünlerden pet şişe atıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Maç öncesi Amedsporlu futbolcuların sahaya çıkması

Taraftarların protestoları

Bursasporlu futbolcuların sahaya çıkması

Futbolcular arasında arbede yaşanması

Polisin müdahalesi

Futbolcuların soyunma odasına geri dönmesi

DetaylarDHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN-Hasan BOZBEY-Semih ŞAHİN-Nevruz İLİMDAROĞLU

2023-03-05 13:52:44



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