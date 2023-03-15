913'er yıl hapisle yargılanan cezaevi aracına bombalı saldırının failleri tahliyelerini istedi



Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)BURSA'da infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in (36) şehit olduğu, cezaevi servis aracına yönelik bombalı saldırıyla ilgili tutuklanan, Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH) terör örgütü üyesi Seda Baykan, Dilek Arsu, Mehmet Mustafa Uzkar ve Cebrail Gündoğdu´nun 913´er yıl hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Bursa 8´inci Ağır Ceza Mahkemesi´ndeki duruşmaya tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan sanıklar, iddianame ile delilleri yeterince incelemedikleri gerekçesiyle savunma yapmadı, tahliye talebinde bulundu. Sanıkların tahliye taleplerini reddederek, tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Olay, 20 Nisan 2022´de Osmangazi ilçesi Yeni Karaman Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bursa E Tipi Kapalı Cezaevi´nde görev yapan infaz koruma memurlarını taşıyan servis otobüsünün geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda infaz koruma memuru Cengiz Yiğit şehit oldu, 1'i ağır, 4 kişi yaralandı. Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında terör örgütü MLKP üyesi 3 kişinin ismine ulaşıldı. Şüphelilerden Seda Baykan'ın bomba düzeneğini yol kenarındaki elektrik direğinin dibine yerleştirerek, cezaevi servis aracının geçişi sırasında patlattığı belirlendi. Dilek Arsu'nun, Baykal'a yardım ve yataklık ettiği, Mehmet Mustafa Uzkar'ın da araçla getirip, götürdüğü tespit edildi.

3 ŞÜPHELİ İZMİR'DE YAKALANDI

Şüpheliler, 17 Eylül 2022'de İzmir'in Dikili ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette susma haklarını kullanan 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı, 22 Ekim'de de saldırının faillerinden Cebrail Gündoğdu'nun, İstihbarat Başkanlığı koordinesinde sürdürülen ve MİT Başkanlığınca destek verilen çalışmalar sonucu Menemen ilçesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandığını duyurdu. Bursa'daki eylemde, bombanın Balıkesir'deki hücre evinde hazırlanması ve getirilmesi sürecinde yer aldığı kaydedilen, İçişleri Bakanlığının arananlar listesinde `turuncu´ kategoride bulunan ve 1 milyon lira ödülle aranan Gündoğdu da İzmir´de tutuklandı.

SORUŞTURMA 9 AY SONRA TAMAMLANDI

Saldırıya ilişkin soruşturma 9 ay sonra tamamlandı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, patlamayı, Devrimci Karargah, DKP/BÖG, MKP, MLKP, MLSPB, TİKB, TKEP-L, TKP/ML ve PKK/KCK/YPG silahlı terör örgütlerinin birlikte oluşturduğu HBDH terör örgütünün üstlendiği kaydedilirken, sanıklar Seda Baykan, Dilek Arsu, Mehmet Mustafa Uzkar ve Cebrail Gündoğdu´nun, `devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma´, `tasarlayarak kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bombalama suretiyle tasarlayarak öldürme ve öldürmeye teşebbüs´, `tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme´, `kamu malına zarar verme´, `mala zarar verme´ ve `resmi belgede sahtecilik´ suçlarından 913'er yıla kadar hapsi istendi.

TAHLİYELERİNİ İSTEDİLER

Bursa 8´inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde sanıkların yargılanmasına başlandı. 4 farklı cezaevinde tutuklu bulunan sanıklardan Dilek Arsu, Seda Baykan ile Mehmet Mustafa Uzkar, duruşmaya SEGBİS aracılığıyla bağlanırken, Cebrail Gündoğdu ise rahatsızlığı nedeniyle katılmadı. Gündoğdu´nun avukatı ile saldırıda şehit olan infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in eşi Şenay Yiğit'in avukatı ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Sanıklar, iddianamenin tamamını ve toplanan delilleri inceleyemedikleri gerekçesiyle, savunma yapmayacaklarını ifade ederek, mahkemeden süre talebinde bulunup, tahliyelerini istedi.

`SALDIRI SOĞUKKANLI BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ´

Daha önce Gemlik Asliye Ceza Mahkemesi´nde talimatla ifadesi alınan Şenay Yiğit'in avukatı ise olayın planlanarak ve tasarlanarak, soğukkanlı bir şekilde gerçekleştirildiğini, sanıklar arasında iştirak olduğunun da açık olduğunu ifade etti. Müvekkilinin eşini, çocuklarının da babalarını kaybettiğini belirten müşteki avukatı, sanıklara verilecek cezada, ailenin hayatları boyunca duyacakları elemin göz önünde bulundurulmasını ve en üst sınırdan cezalandırılmalarını talep etti. Duruşmada olay günü otobüste bulunan 13 ceza infaz kurumu personeli de sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek, davaya katılma talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı, müştekilerin davaya katılma talepleri ile sanıkların savunma hazırlamak için süre taleplerinin kabulüne, sanıkların tutukluluk hallerinin ise devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklara savunma hazırlamaları için süre vererek, müştekilerin davaya katılma taleplerini de kabul etti. Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, eksik evrakların toplanması ve bazı tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN

2023-03-15 10:16:17



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