Stadyumdaki ses sistemi arızalanınca İstiklal Marşı ambulanstan seslendirildi

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Hasan BOZBEY/BURSA, (DHA)-BURSA´da seyircisiz oynanan Bursaspor-Ankaraspor maçı öncesinde stadyumdaki ses sistemi arızalanınca İstiklal Marşı, saha kenarında hazır bekleyen ambulanstan seslendirilerek okundu.

TFF 2´nci Lig Beyaz Grup'un 25´inci haftasında Amed Sportif Faaliyetler'i konuk ettiği maçta çıkan olaylar nedeniyle 7 maç ceza verilen Bursaspor, ilk seyircisiz maçına Ankaraspor´la çıktı. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu´nda saat 14.00´te başlayan karşılaşma öncesi stadyumdaki ses sistemi arızalandı. İstiklal Marşı seslendirilemeyince, sahada hazır bekletilen ambulans devreye sokuydu. Megafon hoparlör görevi görerek, İstiklal Marşı telefondan çalınarak, seslendirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Hasan BOZBEY

2023-03-19 15:07:38



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