34 suç kaydı olan uyuşturucu taciri evine düzenlenen baskınla yakalandı

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Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa), (DHA)BURSA´nın Gemlik ilçesinde `Uyuşturucu imalatı ve ticareti´ yapmak suçlarından aranan C.A. (42), evine düzenlenen baskınla yakalandı. 34 suç kaydı bulunan C.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı´na bağlı Küçükkumla Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı´nın talimatıyla, 34 ayrı suç kaydı bulunan ve `Uyuşturucu imalatı ile ticareti yapmak´ suçlarından aranan C.A.´nın Kumla Mahallesi´ndeki evine operasyon düzenledi. Şüpheli gözaltına alınırken, evde yapılan aramada çeşitli gramajlarda satışa hazır halde metamfetamin, kubar esrar, aparatlar, hassas terazi, av tüfeği, 4 cep telefonu ve 12 bin 190 TL para ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerini ardından adliyeye sevk edilen C.A., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak Bursa Kapalı Cezaevi´ne gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT

2023-03-21 16:41:57



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