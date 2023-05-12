

'BAKTILAR OLMUYOR, İYİ SAATTE OLSUNLARI DEVREYE SOKTULAR'AK Parti'den Bursa'da 2'nci bölge 1'inci sıradan milletvekili adayı gösterilen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, seçim çalışmaları kapsamında Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'ne geldi. Demirtaş Meydanı'na Anadolu rengi Togg'la gelen Varank, burada vatandaşlara hitap etti. AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve milletvekillerinin eşlik ettiği Varank, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekildiğini hatırlatarak, "Adaylığını açıkladığı ilk günden itibaren bütün bu yedili koalisyonun ne kadar destekçisi varsa ne kadar yardakçısı varsa Muharrem İnce'yi geri çevirmek için adaylıktan vazgeçirmek için uğraşıyorlardı. Baktılar olmuyor, iyi saatte olsunları devreye soktular. Bir kaset kumpasıyla Muharrem İnce'yi adaylıktan vazgeçirdiler. Bu kaset kumpasları kimin işi? FETÖ'nün işi. Daha önce bu Kılıçdaroğlu'nu bir kaset operasyonuyla CHP'nin başına getirmişlerdi. Şimdi yine bir kaset operasyonuyla onu cumhurbaşkanı yapmaya çalışıyorlar. Kılıçdaroğlu'nun postuna bürünmüş FETÖ'nün operasyonunu görüyoruz. Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'yle birlikteliği bundan daha aşikar olamazdı. Ama bizim milletimiz bu ülkede FETÖ'ye geçit verir mi? 15 Temmuz'da biz canımız pahasına bu ülkeyi onlara teslim etmedik. Kaset operasyonlarına pabuç bırakmayız. Allah'ın izniyle bu millet FETÖ'ye yol vermeyecek. FETÖ'nün kumpaslarına yol vermeyecek. 14 Mayıs'ta doğru kararı verecek. Doğru adamı destekleyecek ve terör örgütlerine bu ülkede yol vermeyecek" ifadelerini kullandı.'14 MAYIS'TAN SONRA FARKLI BİR TÜRKİYE'Yİ GÖRECEĞİZ'14 Mayıs Genel Seçimlerinde destek isteyen Varank, "Bu ülkeye sevdalı olan, bu ülkeye hizmet etmek için canını dişine takan ve bu ülkeye aşık Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı 14 Mayıs'ta yalnız bırakmamamız lazım. Hizmetler devam etsin, Türkiye büyüsün, kalkınsın istiyorsak Sayın Cumhurbaşkanımıza güçlü bir destek vermemiz lazım. 14 Mayıs'tan sonra farklı bir Türkiye'yi göreceğiz" dedi. (DHA)Görüntü Dökümü

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-Bakan Mustafa Varank'ın konuşmasıDHA-Gündem Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2023-05-12 02:57:30



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