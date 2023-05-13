Bakan Varank, adrenalin tutkunlarının heyecanına ortak oldu

Esra TÜRKER/BURSA, (DHA)SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Osmangazi Belediyesi´nin Macera Bursa parkını gezerek adrenalin tutkunlarının heyecanına ortak oldu. Bakan Varank, Macera Bursa´da, zipline parkurunda eğlenceli anlar geçirdi.
AK Parti Bursa 2'nci bölge milletvekili adayı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Osmangazi Belediyesi tarafından Hamitler Mahallesi´nde kurulan Macera Bursa´yı ziyaret etti. Ekstrem spor tutkunlarının vazgeçilmezleri olan zipcoaster, zipline, serbest düşüş, tırmanma duvarı ve macera ip parkurlarını inceleyerek, tesisteki vatandaşlarla sohbet eden Varank, görevlilerden parkurlar hakkında bilgi aldıktan sonra kaskını takarak zipline kulesine çıktı. Kendisini hat üzerinde Bursa manzarasına doğru boşluğa bırakan Bakan Varank, keyifli anlar yaşadı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da Bakan Varank´ın zipline deneyimine eşlik etti. Macera Bursa´da eğlenceli vakit geçirdiklerini söyleyen Bakan Varank, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar´a teşekkür ederek, adrenalin tutkunlarını Hamitler´deki tesise davet etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Esra TÜRKER
2023-05-13 15:16:10
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