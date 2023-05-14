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Oy kullanmaya giden ailenin otomobili devrildi; 1´i çocuk 5 yaralı

DHA

Oy kullanmaya giden ailenin otomobili devrildi; 1´i çocuk 5 yaralı


Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde oy vermek için yola çıkan ailenin bulunduğu otomobil, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 1'i çocuk, 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu Bilal Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte ilçe merkezine oy kullanmak için giden Fatih Tatlı (28) yönetimindeki 16 JBL 01 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. Sürücü Halit Tatlı (55), Ahmet Tatlı (30), Nigar Tatlı (53) ve Ertuğrul T. (4) otomobilde sıkıştı. İtfaiye ekiplerince çıkarılan yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2023-05-14 16:22:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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