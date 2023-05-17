Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Viyadükten dere yatağına düşen TIR'ın şoförü hayatını kaybetti

DHA

Viyadükten dere yatağına düşen TIR'ın şoförü hayatını kaybetti


Hasan BOZBEY-Kazım BULUT/GEMLİK,(Bursa),(DHA)BURSA´da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kumaş yüklü TIR devrildi. Metrelerce sürüklenen TIR bariyerlere çarparak 60 metrelik viyadükten dere yatağına düştü. Kazada demir yığınına dönen TIR´da sıkışan Alişan Eryılmaz (59) hayatını kaybetti.
Kaza, saat 04.30 sıralarında İstanbul-İzmir Otoyolu Gemlik ilçesi mevkiinde meydana geldi. Gemlik Serbest Bölge´de bulunan bir fabrikadan aldığı kumaşları İstanbul´a götürmek üzere yola çıkan Alişan Eryılmaz (59) idaresindeki 16 AIA 371 plakalı TIR, İstanbul-İzmir Otoyolu´ndaki Gemlik-1 Viyadüğü´nde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Savrularak yan yatan TIR metrelerce sürüklenerek bariyerlere çarptı. Bariyerleri parçalayarak 60 metrelik yükseklikten dere yatağına düşen TIR demir yığınına döndü.TIR'IN ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ
Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, TIR´ın direksiyon kabininde sıkışan şoförü Alişan Eryılmaz´ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri Eryılmaz´ın cansız bedenini sıkıştığı yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin 1 saatlik çalışmasından sonra çıkarılan Eryılmaz´ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesi Morgu´na kaldırıldı.
Kaza nedeniyle İstanbul-İzmir Otoyolu`na çok sayıda kumaş rulosu savrulurken, TIR´daki kumaşların büyük bir bölümü de dere yatağına döküldü. Polisin olay yerindeki incelemesi ve yolun temizlenmesinin ardından trafik normal seyrine döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Gemlik Hasan BOZBEY-Kazım BULUT
2023-05-17 07:44:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bursaspor - Somaspor: 3-5
YEREL HABERLER Bursaspor - Somaspor: 3-5
Dünyadan 81 bilim insanı tarım için Orhangazi´de buluştu
YEREL HABERLER Dünyadan 81 bilim insanı tarım için Orhangazi´de ...
Bursa'da bulunan yavru ayı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne teslim edilecek
YEREL HABERLER Bursa'da bulunan yavru ayı Doğa Koruma ve Milli ...
Bursa'da fabrika bahçesindeki vinç devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da fabrika bahçesindeki vinç devrildi: 1 ölü, 2 ...
Bursa'da fabrikada vinç devrildi, 1 işçi öldü, 2 işçi yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da fabrikada vinç devrildi, 1 işçi öldü, 2 işçi ...
Bilim insanları tarımın geleceği için Orhangazi'de buluştu
YEREL HABERLER Bilim insanları tarımın geleceği için Orhangazi'de ...
'Karşınıza böyle bir suçtan çıkmak zoruma gidiyor' diyen sanığa yine ağırlaştırılmış müebbet 
YEREL HABERLER 'Karşınıza böyle bir suçtan çıkmak zoruma gidiyor' ...
Bursa'da istihdam edilen 85 itfaiye eri zorlu tatbikatlarla göreve hazırlanıyor
YEREL HABERLER Bursa'da istihdam edilen 85 itfaiye eri zorlu ...
Bursa Devlet Tiyatrosunda eğitim alan gençler "Türkmen Düğünü" oyunuyla mezun olacak
YEREL HABERLER Bursa Devlet Tiyatrosunda eğitim alan gençler ...
Bursa'da karısını bıçakla yaralayan sanığa 12 yıl hapis
YEREL HABERLER Bursa'da karısını bıçakla yaralayan sanığa 12 yıl ...
Bursa'da AK Parti 10, CHP 6, MHP ve İYİ Parti 2´şer vekil çıkardı
YEREL HABERLER Bursa'da AK Parti 10, CHP 6, MHP ve İYİ Parti 2´şer ...
Bariyerlere çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Bariyerlere çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı
Bursa’da tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bursa’da tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi ...
Bursa'da bariyerlere çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da bariyerlere çarpan kamyonetin sürücüsü ...
Evlenmesine karşı çıkan babasını öldüren oğula ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
YEREL HABERLER Evlenmesine karşı çıkan babasını öldüren oğula ...
Bursa'da servis otobüsünün çarptığı halk otobüsü iş yerine girdi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da servis otobüsünün çarptığı halk otobüsü iş ...
Bursa'da servis aracı ile özel halk otobüsünün çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da servis aracı ile özel halk otobüsünün ...
VARANK: BURSA DA TÜRKİYE DE CUMHURBAŞKANIMIZIN TÜRKİYE SEVDASININ ARKASINDA DURUYOR  
YEREL HABERLER VARANK: BURSA DA TÜRKİYE DE CUMHURBAŞKANIMIZIN ...
Varank: Bursa da Türkiye de Cumhurbaşkanımızın Türkiye sevdasının arkasında duruyor
YEREL HABERLER Varank: Bursa da Türkiye de Cumhurbaşkanımızın ...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala, Bursa 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda konuştu:
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ala, Bursa 15 ...
Bakan Varank, Bursa 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda konuştu:
YEREL HABERLER Bakan Varank, Bursa 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.